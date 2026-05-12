Войната в Украйна:

Лукашенко: Почваме да готвим част от армията за война (ВИДЕО)

12 май 2026, 18:12 часа 878 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.by
Лукашенко: Почваме да готвим част от армията за война (ВИДЕО)

"И както обещах, ще мобилизираме частично част от армията ни, за да ги подготвим за война. Бог да даде да я избегнем. Всички се приготвяме за война". Това заяви беларуският диктатор Александър Лукашенко, а записът от думите му беше разпространен от беларуските държавни медии, а оттам и в социалните мрежи, включително от беларуски опозиционни информационни канали като NEXTA.

През последния месец вече прехвърчаха искри и от Украйна що се отнася до Беларус – украинският президент Володимир Зеленски предупреди Лукашенко да внимава, тъй като украинската армия е готова да отговори на всяка агресия – украинският президент го стори с оглед данни за съвместни военни учения на беларуската и руската армия, които вече носят белезите на симбиоза между двете армии на всякакви нива, както и преместване на ПВО на нови позиции в Беларус. Отделно, в Украйна бяха публикувани видеоклипове как се изготвя ешелонирана защита и поредица от укрепления за защита именно от евентуална масирана атака с посока Беларус.

Още: Зеленски предупреди Беларус да кротува, през април Русия не печели, а губи земи в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

От началото на пролетта в социалните мрежи в Беларус почнаха да се появяват твърдения, че мъже биват привиквани във военните комисариати на страната и мобилизирани, но досега така и не излезе информация за по-масирана кампания на мобилизация.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Украйна засече активност в Беларус, точно по границата: Русия може да се възползва (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Беларус Александър Лукашенко Лукашенко война Украйна беларуска армия
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес