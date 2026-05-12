Лукашенко: Почваме да готвим част от армията за война (ВИДЕО)

"И както обещах, ще мобилизираме частично част от армията ни, за да ги подготвим за война. Бог да даде да я избегнем. Всички се приготвяме за война". Това заяви беларуският диктатор Александър Лукашенко, а записът от думите му беше разпространен от беларуските държавни медии, а оттам и в социалните мрежи, включително от беларуски опозиционни информационни канали като NEXTA.
⚡️Belarus is preparing for war— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2026
“We will selectively mobilize military units and the armed forces in order to prepare them for war. God willing, it can still be avoided,” Lukashenko said. pic.twitter.com/F6VTOOP4Ey
През последния месец вече прехвърчаха искри и от Украйна що се отнася до Беларус – украинският президент Володимир Зеленски предупреди Лукашенко да внимава, тъй като украинската армия е готова да отговори на всяка агресия – украинският президент го стори с оглед данни за съвместни военни учения на беларуската и руската армия, които вече носят белезите на симбиоза между двете армии на всякакви нива, както и преместване на ПВО на нови позиции в Беларус. Отделно, в Украйна бяха публикувани видеоклипове как се изготвя ешелонирана защита и поредица от укрепления за защита именно от евентуална масирана атака с посока Беларус.
От началото на пролетта в социалните мрежи в Беларус почнаха да се появяват твърдения, че мъже биват привиквани във военните комисариати на страната и мобилизирани, но досега така и не излезе информация за по-масирана кампания на мобилизация.
