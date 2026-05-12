Лукашенко: Почваме да готвим част от армията за война (ВИДЕО)

"И както обещах, ще мобилизираме частично част от армията ни, за да ги подготвим за война. Бог да даде да я избегнем. Всички се приготвяме за война". Това заяви беларуският диктатор Александър Лукашенко, а записът от думите му беше разпространен от беларуските държавни медии, а оттам и в социалните мрежи, включително от беларуски опозиционни информационни канали като NEXTA.

⚡️Belarus is preparing for war



“We will selectively mobilize military units and the armed forces in order to prepare them for war. God willing, it can still be avoided,” Lukashenko said. pic.twitter.com/F6VTOOP4Ey — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2026

През последния месец вече прехвърчаха искри и от Украйна що се отнася до Беларус – украинският президент Володимир Зеленски предупреди Лукашенко да внимава, тъй като украинската армия е готова да отговори на всяка агресия – украинският президент го стори с оглед данни за съвместни военни учения на беларуската и руската армия, които вече носят белезите на симбиоза между двете армии на всякакви нива, както и преместване на ПВО на нови позиции в Беларус. Отделно, в Украйна бяха публикувани видеоклипове как се изготвя ешелонирана защита и поредица от укрепления за защита именно от евентуална масирана атака с посока Беларус.

От началото на пролетта в социалните мрежи в Беларус почнаха да се появяват твърдения, че мъже биват привиквани във военните комисариати на страната и мобилизирани, но досега така и не излезе информация за по-масирана кампания на мобилизация.

