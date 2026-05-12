Сибиха: Руснаците пробват да ни шантажират с депортираните деца, но няма да стане

Връщането на украинските деца трябва да бъде основен елемент от мирния процес. Със съдбата на децата никога няма да има никакъв компромис. Така коментира украинският външен министър Андрий Сибиха опитите на Русия за шантаж като включи децата в списъци за обмен.

"Връщането на украинските деца трябва да бъде основна част от мирния процес. Имаше много спекулации. Днес искам да заявя това официално: съдбата на украинските деца никога няма да бъде част от никакъв компромис. Русия вече предложи включване на деца в списъци за обмен. Това е неприемливо. Свободата на децата е безусловна", каза Сибиха на среща на Международната коалиция за връщане на украинските деца в понеделник в Брюксел, цитира го Укринформ.

Досега Украйна си е върнала едва около 2100 деца и то само благодарение на международни посредници - Катар, САЩ, папата, а реалната цифра на депортираните деца в Русия и в окупираните от нея територии е над 20 000.

Паралел с нацистка Германия

Сибиха направи паралел между днешните депортации и престъпленията на нацистка Германия, цитирайки два цитата - на 16-годишния Борис Романченко, депортиран от Украйна от нацистите по време на Втората световна война, и на момче от Мариупол, отведено насила от руските окупатори. И двата цитата са почти идентични: "Просто ни взеха - и вече не принадлежиш на никого" и "Просто ни взеха и ни казаха, че никой няма нужда от нас".

Сибиха посочи, че "руснаците се страхуват от тази тема" и "се опитват да омаловажат значението ѝ". "Те настояват тя да бъде премахната от дневния ред. Разбират, че извършват престъпление и се страхуват от правосъдието", добави той.

