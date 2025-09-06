Каква е причината листата на хортензията да покафенеят

Хортензиите са истински чаровници в градината, но имат и своите слабости. Те могат да бъдат доста чувствителни към вода, слънчева светлина и дори малки животинки, които могат да покафенят листата или цветовете, преди да се усетите.

Хортензията ще цъфти до падането на сланата, ако я поливате с този тор

Болести на хортензиите , вредители, проблеми с околната среда или дори често срещани грешки в грижите за хортензиите може да са причина за покафеняване на храстите. Но независимо от проблема, бързото откриване на проблемите е ключово. След като установите точната причина, можете да спасите растенията си и да поддържате градината си здрава.

Обикновено отглеждането на хортензии е безпроблемно, но понякога храстите могат да бъдат малко по-капризни, отколкото си мислите. Неща като твърде много слънце или грешка при поливане могат да доведат до бързо покафеняване на листата или цветовете. Кафявите листа обикновено са знак, че нещо не е наред. Но ако действате бързо, можете да промените нещата, преди да е станало твърде късно.

Някои видове го понасят по-трудно от други. Хортензиите тип „мопхед“ с тежките си цветни глави мразят да се пече на следобедното слънце, докато хортензиите тип „дъпхед“ се затрудняват, ако краката им останат твърде мокри.

Околната среда е голям фактор за това колко добре растат хортензиите, особено през горещите летни периоди или късните скокове в растежа. Отстранете проблемите рано и имате шанс да спасите храста си от пълен колапс. Ето най-честите причини, поради които хортензията ви покафенява и как можете да я поправите.

Подводно потапяне

Ако листата на вашата хортензия се набръчкват с кафяви краища или цветовете увисват, виновникът може да е подводното оросяване.

Сортовете хортензии тип „мопхед“ и „паникъл“ с плитките си корени усещат това най-силно, особено когато слънцето пече силно в пиковия летен период или веднага след като ги засадите. Не е смъртна присъда, ако се заразите, но го оставете да продължи твърде дълго и може да загубите растението.

Решението обаче е просто. Проверявайте почвата всеки ден, като пъхнете пръста си на около 2,5 см. Ако е суха, поливайте хортензиите в основата им с маркуч или система за капково напояване като тази от Amazon , като се стремите към 2,5-5 см вода седмично, малко повече, ако е пареща жега. Новозасадените храсти поливайте 2-3 пъти седмично, докато се утвърдят. След това покрийте корените с мулч от кора, за да задържат влагата.

Преполиване

Когато листата покафеняват и станат меки, причината може да е прекомерното поливане. Когато преполивате, вие по същество давите хортензията си. Хортензиите с едри листа и гладки хортензии мразят да стоят във влажна почва, особено в началото на лятото, когато корените им все още се приспособяват.

Това е сериозно. Ако корените изгният, това може да довърши храста ви, така че не пренебрегвайте този проблем. Намалете поливането и оставете почвата да изсъхне малко.

Увеличете дренажа, като добавите малко пясък или поставите растението в повдигната леха. Поливайте само когато горният слой почва е сух, а ако имате хортензии, отглеждани в контейнери , уверете се, че имат достатъчно дренажни отвори в контейнерите си. Пресадете ги с прясна почва и отрежете всички изгнили корени, за да дадете на растението си нов старт.

Твърде много слънце

Вашата хортензия има ли обгорели, кафяви ръбове по листата си или цветове, които бързо избледняват и стават кафяви? Твърде много слънце може да я изгаря. Дългоцветните и дантеленоглавите хортензии , с нежните си цветове, наистина усещат изгарянето, особено когато горещите вълни ударят в средата или края на лятото.

Това обаче не е пълна загуба. Листата може да опадат, но новите издънки могат да се възстановят, ако дадете на храстите малко сянка. Преместете саксийните на място със сутрешно слънце и следобедна сянка или поставете

Увеличете поливането в горещите дни и следете за увяхване, за да се приспособите. По-старите растения се закаляват с времето, така че им дайте шанс да се адаптират, преди да ги убиете с доброта. Не забравяйте, че прекомерното поливане е дори по-лошо от недоливането на вода.

Най-добрият отговор е да намерите правилното място за засаждане на вашите хортензии според техните специфични нужди. Ако имате слънчев двор, не засаждайте сенчестолюбив сорт. Вместо това изберете хортензии, подходящи за пълно слънце , като красивите и издръжливи сортове метличатки .