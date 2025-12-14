Как да използвате стара почва за саксии

Когато изхвърляте контейнерните растения от миналия сезон, не е нужно старата почва да отиде в кошчето. Всъщност е по-добре за околната среда (и за портфейла ви), ако намерите нови и иновативни начини за повторно използване на използваната почва. „Добрата новина е, че по-голямата част от старата почва не е „лоша“, тя е просто уморена“, обяснява експертът по градинарство Дона Летие. Има една звездичка в това: Ако почвата е била използвана с болни или заразени с вредители растения , най-добре е да я изхвърлите или да я използвате в негодни за консумация контексти (повече за това по-късно).

Но ако почвата не е от болно растение? Готови сте. Ето най-добрите съвети на нашите експерти по градинарство за повторно използване на стара почва за саксии.

Животът на почвата за саксии

Още: Как да дадете нов живот на старата почва

Ким Цимерман, собственик на флорално студио Rowdy Poppy, казва, че това е трудно да се определи само чрез наблюдение на самата почва, въпреки че има няколко индикации, за които да внимавате. Ако почвата мирише на мухъл, има видими гъбички или текстурата е прекалено уплътнена, тогава вероятно е загубила жизнеността си. „За стайните растения почвата е добра за около година; за външните саксии им даваме 1-2 сезона, в зависимост от размера на саксията“, обяснява Цимерман. „Колкото по-голяма е саксията, толкова по-дълго ще позволя да се използва тази почва.“

За саксии, които можете лесно да повдигнете сами, Цимерман препоръчва почвата да се сменя напълно всяка година. („Ще подновяваме почвата всеки сезон, дори и да не правим пълно обновяване“, казва тя.) Ако саксията е особено голяма или не можете да я повдигнете безопасно, премахването и подмяната на половината почва на всеки няколко сезона би трябвало да е достатъчно. Ако обаче растението е болно, почвата обикновено трябва да се изхвърли възможно най-скоро.

Ползите от повторното използване на почвата

И двамата ни експерти се застъпват за повторното използване на почвата за саксии, защото това е устойчива практика, която намалява ненужните отпадъци. Вместо да изхвърляте почвата в кошчето, където тя може да заема място на депата и да отделя парникови газове, можете да я освежите и използвате повторно по прости начини.

Още: Можем ли да засаждаме чеснови скилидки в замръзнала почва

Летие казва, че това е и добро напомняне за новите градинари, че не е нужно да сте перфектни, за да отглеждате здрави растения; просто трябва да сте внимателни и готови да се грижите за това, което вече имате.

Какво да правим със стара почва за саксии

Летие и Цимерман споделят любимите си начини за повторно използване на почвата за саксии по-долу.

Ако искате да освежите старата си почвена смес за саксии, помислете за комбиниране на компост, хранителни вещества и малко прясна почвена смес. Някои градинари също така създават „ кош за рециклиране на почвата “ у дома, където комбинират стара почва от различни саксии и я освежават наведнъж.

Още: Как да предотвратим почвено уплътняване през студените месеци

Летие препоръчва лесен метод „Направи си сам“ за приготвяне на домашна „бананова супа“, която да обогати почвата. Тя казва, че сместа добавя ключови хранителни вещества към почвата (като калий, фосфор и калций от бананите и яйчените черупки), което е чудесно за корените и цветята на растенията.

Материали:

Два банана

Вода

Още: Хитър метод за поддържане на почвата топла през зимните месеци

Печка

Голяма тенджера

Три яйца

Смляна канела (за борба с мухъл и гъбички)

Още: Как да превърнете хранителните остатъци в градинско злато

Инструкции:

Сварете две бананови кори в около 3-4 чаши вода за 10 минути.

Смесете банановата вода с 2-3 счукани яйчени черупки.

Добавете 2 супени лъжици смляна канела към сместа. Оставете сместа да се охлади.

Изсипете върху старата си почва, като разбърквате от време на време, в продължение на 24 часа.

Ако имате купчина компост или искате да започнете такава, старата почва може да е вашият нов най-добър приятел. Летие предлага да я използвате като основа за компост, тъй като тя вече е пълна с естествени материали и полезни микроби.

Смесете го с кухненски отпадъци и богати на въглерод предмети, за да създадете здравословна среда, която ще помогне за по-бързото разграждане на всичко в използваем компост. Почвата също ще помогне за абсорбирането на допълнителна влага от хранителните остатъци, хвърлени в купчината.