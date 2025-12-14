Трябва ли да отрежете божурите през зимата?

През зимата мнозина нямат търпение да се върнат в градината, дори когато настъпят мразовити температури. Не е лоша идея да започнете с някои грижи през това време, но какво да правите с божурите си? Тези розови, червени и бели цветове предлагат спираща дъха гледка още от края на пролетта, но не са фенове на по-студеното време.

И така, трябва ли да извадите ножицата за резитба през зимата? Тук разговаряхме с експерти за това как да се грижите за божурите си през този сезон.

Кога да подрязвате

Времето е от решаващо значение. „В идеалния случай най-доброто време за резитба на божури е късна есен – след като листата започнат да умират и да стават кафяви или жълти – и след първата слана“, казва Парис Лаликата, ръководител на отдела за обучение и общност на растенията в The Sill.

Можете да изчакате до по-късно, но има определени рискови фактори. „Резитбата през зимата няма да навреди на божурите, особено ако растението вече е в латентно състояние, но може да увеличи вероятността болестите да презимуват и да се появят отново през следващия сезон“, казва тя.

Където живеете и къде засаждате божурите си също има значение. „В североизточната част божурите трябва да се подрязват веднага след първата слана, но преди да достигнем минусови зимни температури“, казва Елизабет Браун, градинар в Cliff House Maine. „Божурите цъфтят в началото на пролетта, но ярките им зелени листа са важни за фотосинтезата, която осигурява енергия за растенията през следващата година. Следователно не бива да режете листата, докато този процес не приключи.“

Как да подрязваме

Подрязването на божурите не е трудно. „Просто отрежете мъртвите листа и отрежете стъблата, така че да са само на няколко сантиметра от земята“, казва Лаликата. „Избягвайте компостирането на растителния материал, за да предотвратите разпространението на болести. Божурите са много податливи на брашнеста мана .“

Браун препоръчва да подрязвате стъблата до 5 см над земята. Уверете се, че използвате чисти инструменти.

Съвети за зимна грижа

Божурите са доста издръжливи, но младите растения може да се възползват от мулчиране, което ще предпази корените през зимата.

„Аз лично използвах само есенни листа от дърветата и съм нанасял дебел слой около основата на растенията, но можете да поставите и слой органичен мулч с дебелина от 2,5 до 5 см“, казва Лаликата. Браун препоръчва използването на листа или дори водорасли. Това ще предпази корена на растението от екстремни студове и слана.