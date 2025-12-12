Защо апетитът ви се променя по време на цикъл и какво се опитват да ви кажат хормоните ви

Апетитът ви се променя през целия месец поради хормонални промени. Нивата на естроген и прогестерон влияят върху сигналите за глад и предпочитанията за храна. Желанието за сладкиши и въглехидрати се засилва преди менструация, тъй като нивата на серотонин спадат. Тези промени са биологични и не са липса на дисциплина. Разбирането на този цикъл помага за управление на хранителните навици. Съсредоточете се върху протеини, фибри и здравословни мазнини, за да поддържате глада си стабилен.

Ако някога сте се чудили защо храната внезапно става по-изкусителна в определени дни от цикъла ви, определено не си го представяте. В някои седмици можете да минете покрай пекарна, без да мигнете, а в други дни пакет бисквити може да ви привлече като магнит. Дори хора, които обикновено не хапват много, забелязват промяна. Гладът става по-силен, желанието за нещо става странно специфично, а обичайното чувство „сега съм сит“ идва малко по-бавно. Може да ви се стори несправедливо, когато се опитвате да се храните разумно, но тези промени рядко се появяват от нищото. Те са свързани с това, което хормоните ви правят зад кулисите, и тези колебания могат да подтикнат апетита ви по начини, които се усещат изненадващо силни.

Рецензирано проучване в Journal of Nutritional Science изследва как апетитът се променя по време на менструалния цикъл и установява, че промените в естрогена и прогестерона влияят на сигналите за глад и видовете храни, към които хората посягат. Когато естрогенът спадне, а прогестеронът се повиши, тялото сякаш е склонно да иска повече енергия. Тогава апетитът се засилва и е по-трудно да се игнорира. Това не е липса на дисциплина. Това е химия, която прави точно това, което прави всеки месец.

Как се променя апетитът випериодзащото хормоните не стоят неподвижно

Цикълът ви се движи на фази и всяка от тях носи свое собствено хормонално настроение. През първата половина, когато естрогенът е естествено по-висок, хората често се чувстват по-стабилни около храната. Гладът е по-спокоен, почти предвидим. След това дните се сменят. Естрогенът спада, прогестеронът се повишава и апетитът ви започва да се държи различно. Може да забележите, че се чувствате гладни по-рано или че храненията, които обикновено намирате за засищащи, не са съвсем достатъчни. Това е вашето тяло, което следва модел, който се повтаря месец след месец. Вашата биология задава темпото, а не вие ​​правите нещо нередно.

Защо желанието за сладко и въглехидрати е толкова силно преди менструация

Желанието за шоколад, препечен хляб, сладкиши или нещо нишестено не идва от нищото. По това време нивата на серотонин могат леко да спаднат. Тъй като серотонинът влияе както на настроението, така и на апетита, тялото ви търси бързи начини да го понижи. Въглехидратите са един от най-лесните начини. Те ви карат да се чувствате по-добре по-бързо, поради което храните, които ви карат да се чувствате комфортно, изглеждат почти неустоими точно преди цикъла. Възможно е също така да има леки промени в начина, по който тялото ви обработва глюкозата, което може да направи сладките или високоенергийните храни още по-примамливи. Тези предпочитания са вградени в системата ви. Ето защо те ви се струват познати всеки цикъл.

Как менструацията ви оформя хранителните навици, без да забележите

Много хора се оказват, че ядат малко повече по време на лутеалната фаза, което е периодът между овулацията и кървенето. Те хапват повече, предпочитат по-богати храни или просто се чувстват по-гладни през деня. Това обикновено е в съответствие с повишените енергийни нужди на тялото в този момент от цикъла. Това не означава, че преяждате или губите контрол. Това е вашето тяло, което настройва нуждите си от гориво. След като осъзнаете това, целият модел изглежда далеч по-малко объркващ. Това осъзнаване насърчава по-добро самовъзприятие и ви помага да реагирате на променящите се сигнали за апетит със спокойно разбиране и подкрепящи избори.

Прости начини да работите с апетита си, вместо да се борите с него

Подкрепата през тази част от цикъла ви прави забележима разлика. Храните, които включват протеини, фибри и здравословни мазнини, са склонни да успокояват глада ви за по-дълго време. Поддържането на закуски като кисело мляко, плодове или ядки наблизо може да ви помогне да избегнете „внезапния срив“, който кара желанието ви да се чувства неотложно. Пиенето на достатъчно вода, добрият сън и справянето със стреса също облекчават някои от по-резките промени в апетита. И може би най-важното от всичко е търпението. Тези промени са често срещани, нормални и очаквани. Те са послания от вашите хормони, а не признаци на слабост.

Апетитът ви се опитва да ви каже нещо за това къде се намирате в цикъла си. След като се научите да разпознавате ритъма, желанията започват да имат смисъл и се усещат много по-малко разочароващи.