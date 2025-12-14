Как правилно да се грижите за мушкатото през зимата

Тези красиви цветове могат да виреят през летните месеци - стига да не е твърде горещо - но щом се появи заплахата от слана , е време да помислим как да ги прекараме през зимата.

Но кога трябва да внесете тези весели растения на закрито и кой е най-добрият начин да презимувате мушкато? Както често се случва, отговорът зависи от това къде живеете - въпреки че донякъде е свързан и с това къде и как планирате да ги държите през зимата. Разговаряхме с двама експерти за това защо, кога и как да презимувате здравец, за да увеличите максимално живота на растението.

Какво да правим, ако мушкатото развие петна по листата през зимата

Накратко, презимуването означава преместване на растението на закрито през по-хладните зимни месеци. Този процес ги запазва до следващата пролет, предпазвайки ги от замръзване и сурови температури. Големият въпрос обаче е кога трябва да започнете да премествате цветовете си вътре.

Според Мат Матъс, старши градинар и директор на специални проекти в Американското градинарско дружество, това е „по-рано, отколкото си мислите, че трябва“. Той препоръчва да засадите мушкато около три седмици преди първата слана .

Гари О'Малия, собственик на фермата и оранжерията на Лари О'Малия и фермер от четвърто поколение, споделя това мнение. Първата седмица на октомври бележеше началото на силните слани в неговата ферма в Пенсилвания, но през последните години тази дата беше изместена с няколко седмици назад.

Преди да внесете мушкато вътре, е важно да имате предвид няколко неща. Първо, Матус силно препоръчва да пресаждате цветята си в прясна почва, преди да ги внесете вътре. „Това е наистина важно за тези растения“, казва той. „Те се нуждаят от кислород и въздушни пространства в почвата.“

По-специално, той съветва да се купува почва, съставена от поне петдесет процента кактусова смес, каквато можете да намерите в градински център като Home Depot. Това гарантира, че растенията ще поддържат здравословно ниво на pH през зимата, като същевременно подобрява способността им да абсорбират необходимите хранителни вещества.

Друго нещо, което трябва да се има предвид, е рискът от болести и насекоми . О'Малия препоръчва използването на инсектицид върху растението около две седмици преди да го внесете вътре, особено ако планирате да го държите близо до други, като например целогодишни стайни растения. Този метод помага за възпиране на вредителите, които биха могли да повлияят негативно на здравата стайна флора. Пресаждането също може да помогне за намаляване на потенциалните проблеми.