Кога задължително трябва да се вадят фъстъците?

Фъстъците са култура с особено място в земеделието. Те не са просто вкусна ядка, а източник на белтъчини, масла и витамини, които ги правят ценна храна за милиони хора по света. В България също има райони, където фъстъците се отглеждат успешно, особено в Южна България, където климатът е подходящ.

Но за да се получи качествена и трайна реколта, най-важният момент е правилното определяне на времето за вадене. Това е процес, който изисква наблюдение, познание за развитието на растението и умение да се отчете състоянието на почвата и времето.

Жизненият цикъл на фъстъците

Фъстъците са необичайна култура, защото цъфтят над земята, а плодовете им се развиват под земята. След опрашването цветът образува малко стъбълце, което се огъва към почвата и прониква в нея. Там се образува шушулката с ядките. Този процес отнема време, като от засаждането до пълната зрялост обикновено минават между 120 и 160 дни. Това означава, че фъстъците са култура с дълъг вегетационен период, който трябва да бъде внимателно проследен.

Влиянието на климата върху узряването

Фъстъците обичат топлина и се нуждаят от достатъчно слънчеви дни, за да узреят напълно. Ако есента е по-студена и влажна, процесът на узряване може да се забави.

Ако пък се приберат прекалено рано, ядките остават недоразвити и с ниска хранителна стойност. Ако се закъснее, рискът е да започнат да гният в почвата или да се разпукват шушулките, което води до загуба на реколта.

Признаци по растението

Най-сигурният начин да се прецени кога да се вадят фъстъците е наблюдението на растението. Докато листата са свежи и зелени, шушулките продължават да наедряват. Когато обаче листата започнат да пожълтяват и да изсъхват, това е сигнал, че растенията са достигнали зрялост. Обикновено в този момент около 70% от шушулките вече са напълно развити. Това е показателят, който земеделците използват, за да определят правилния момент.

Проверка на шушулките

Освен външния вид на растението, важна е и проверката на самите шушулки. При изваждане на пробно растение се вижда дали шушулките са добре оформени и плътни. Когато вътрешността на шушулката е суха, а ядките са обградени от кафеникава мрежа, това е сигурен знак, че фъстъците са готови. Ако вътрешността е бяла и гладка, узряването още не е завършило.

Връзката между съхранението и времето на вадене

Много важно е фъстъците да се извадят навреме, за да могат да се съхраняват дълго. Прибрани твърде рано, те са по-влажни и по-трудни за изсушаване, което крие риск от плесен и загуба на вкус.

Закъсняването също е проблем, защото почвената влага може да ги развали, а някои шушулки се отделят от корена и остават в земята. Това означава, че стопанинът губи част от реколтата. Затова навременното вадене е ключово за добрата трайност и качество на ядките.

Най-подходящото време от годината

В България фъстъците се вадят обикновено през септември и началото на октомври. Тогава времето е все още достатъчно топло, но растението вече е приключило своя цикъл. Важно е това да стане преди първите есенни дъждове, защото прекомерната влага може да развали реколтата. Опитните земеделци следят прогнозите и избират сухи и слънчеви дни за вадене.

Метод на вадене

Самият процес на вадене също има значение. Растенията се изскубват внимателно заедно с шушулките, след което се оставят на полето да изсъхнат за няколко дни. Това естествено сушене позволява на ядките да се запазят по-дълго.

След това фъстъците се обират и се доизсушават на проветриво място. Ако бъдат прибрани във влажно състояние, рискът от мухъл е много голям.

Съвети от опитните стопани

Опитните стопани често казват, че фъстъците трябва да се вадят „когато земята още държи топлина, а растенията вече са изгубили силата си“. Те обръщат внимание и на твърдостта на шушулките – когато са здрави и не се чупят лесно, моментът е настъпил.

Друго правило е, че ако повече от две трети от ядките в пробно растение са добре оформени и с кафява мрежа отвътре, тогава е време за масово вадене.

Значението на правилния момент

Определянето на точния момент е едно от най-важните умения в отглеждането на фъстъци. То е границата между богата и качествена реколта и сериозни загуби.

Правилното време гарантира ядки с добър вкус, подходящи както за директна консумация, така и за преработка в масло, тахан или сладкарски изделия.

Фъстъците са култура, която изисква търпение и внимание. Задължително трябва да се вадят, когато растението започне да пожълтява, а шушулките са вече сухи и пълни. Най-подходящият период е края на септември и началото на октомври, преди есенните дъждове и застудяването.

Ако моментът се изпусне, реколтата може да се загуби или да се влоши качеството ѝ. Ето защо за всеки земеделец, който отглежда фъстъци, точният избор на време е не просто агротехнически въпрос, а ключ към успеха и добрата храна на трапезата.