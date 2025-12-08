Германски военни изпробваха успешно рояк от дронове, базиран на изкуствен интелект

Германските военни обявиха, че успешно са изпробвали рояци от дронове, използвайки комбинация от разузнавателна и ударна техника, софтуер, базиран на изкуствен интелект, както и дронове камикадзе, съобщи ДПА. Експериментът, състоял се на полигона Алтмарк в провинция Саксония-Анхалт, бележи важен етап в управлението на бойните действия на бъдещето, заяви Бундесверът.

Изпитанието е проведено под ръководството на отдела за планиране на Бундесвера и в сътрудничество с повече от 10 компании, включително немски производители на безпилотни летателни апарати, като „Хелсинг“ (Helsing) и „Старк Дифенс“ (Stark Defence). Изпитателните дронове са били без експлозиви, когато са се сблъскали с целите си.

Използвана е системата за управление на безпилотни дронове „Command & Control“ на Бундесвера. Нейният софтуер позволява комбинирането на различни видове безпилотни летателни апарати и боеприпаси, заедно със съответния софтуер за управление.

„С този успешен експеримент бяха предоставени практически доказателства за ефективното разполагане на дронове камикадзе от Бундесвера и беше създадена основата за използването на системи, базирани на изкуствен интелект, по време на бойни действия“, заявяват от Бундесвера.