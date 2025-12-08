Студент: Образованието в България е на ниво, а на много места е над нивото в Западна Европа

„Образованието у нас е качествено. За съжаление в България върви една мантра, че ако не учиш в чужбина, ти си второ качество човек. Не си достатъчно добър като тези, които са завършили престижните университети на запад.“ Това каза в „Лице в лице“ по bTV Денислав Иванов, студент по „Сигурност и отбрана“ във Военната академия „Георги Стойков Раковски“, член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети.

„Истината е, че не е така и ще дам пример с Военна академия. От нея излизат невероятни експерти и професионалисти, които дълбоко познават материята, която са изучавали“, каза студентът. „Качественото образование в България е на ниво, а и на много места над това в Западна Европа“, на мнение е Денислав Иванов.

Той допълни, че медицинското образование също е добро у нас, както и техническото. „Трябва да помислим, доколко е модернизирано висшето образование. Доколко са вкарани новите технологии. Изкуственият интелект никога няма да замени преподавателите в класната стая или в залата, но трябва да помислим дали не е редно да се използват повече нови технологии. Повече дискусии и семинари, повече време, в което хората да се научат да мислят, а не да зубрят факти“, смята Иванов.

