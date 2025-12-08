Хормони и пари: Как работи световният пазар на яйцеклетки (ВИДЕО)

На всеки 15 секунди по света се извличат няколко яйцеклетки от тялото на жена. В повечето случаи при инвитро процедура се използват собствени яйцеклетки, в около 6% от случаите се използват донорски. Някои от донорите се съгласяват на процедурата срещу заплащане. Днес световният пазар за асистирани репродуктивни технологии е на стойност 35 млрд. долара. Този пазар включва потенциалните родители, агенти, лекари и клиники, които често се подкрепят от частни инвестиционни компании.

Търговията

Търговията с яйцеклетки, която на световно ниво не се регулира, процъфтява на отворени, "сиви" и "черни" пазари. Когато в една държава се променят правилата или обстоятелствата се променя и структурата на бизнеса. Тези, които искат да имат деца търсят помощ в Гърция, а не в Индия, в Аржентина, а не в Украйна, в САЩ, а не в Китай. Бизнесът с яйцеклетки процъфтява от десетилетия. По данни на Международния комитет по мониторинг на асистираните репродуктивни технологии през 2019 г. в целия свят са създадени над 120 000 ембриона от донорски яйцеклетки, което е два пъти повече от 2011 г.

Реалните данни са значително по-високи, тъй като не всички държави водят отчет. Анализ на данните от Bharat Aerums and Vaccines Ltd, един от най-голямите производители на препарати за лечение на безплодие, показват, че само през 2023 г. в страната са проведени около 95 000 ин витро цикъла с използването на донорски яйцеклетки. Търсенето на яйцеклетки, получени от млади жени, вероятно ще нараства, тъй като все повече жени на възраст се опитват да забременеят, а с годините броят и качеството на яйцеклетките намалява.

През 2005 г. Le Figaro съобщи, че клиника в Южна Африка е превърнала човешки яйцеклетки в изгодна стока. За разлика от Европа и Америка, даряването на яйцеклетки там е било нерегламентирани, което е привличало бездетни пациенти към Cape Fertility Clinic. Преди двадесет години клиниката в Нюландс е извършвала над 500 изкуствени осеменявания годишно, около сто от които чрез даряване на яйцеклетки. Постепенно даряването на яйцеклетки се превръща в доходоносен бизнес, като донорите предлагат избор от желани характеристики, от цвят на очите до тен на кожата, образование и дори хобита.

Репродуктивни клиники

Сегментът на репродуктивните клиники за безплодие е заемал приблизително 60% от пазара на даряване на яйцеклетки през 2022 г. Броят на клиниките за безплодие се е увеличил през последните няколко години. Ключови фактори, движещи този растеж, включват нарастващата честота на репродуктивни проблеми, повишената осведоменост за лечението на безплодие и нарастващия разполагаем доход. Според анализаторите се очаква пазарът на даряване на яйцеклетки в Азиатско-тихоокеанския регион да достигне над 1,8 милиарда щатски долара до 2032 г. Според официални данни Южна Корея регистрира най-ниския коефициент на плодовитост в света през 2022 г., тъй като страната се бори да обърне тенденцията на намаляваща раждаемост. Градският начин на живот и замърсяването на околната среда са сред факторите, допринасящи за намаляването на раждаемостта сред мъжете и жените в региона.

Престъпна схема

В началото на годината стана известно, че над 100 тайландски жени са били своеобразен домашен арест от китайската мафия в Грузия. Те били използвани като донори на яйцеклетки. Това не е първият подобен инцидент. През 2020 г. известен италиански гинеколог е осъден на шест години и половина затвор за незаконно извличане на яйцеклетки от испанка гражданка. Съдът е установил, че той е извличал незаконно яйцеклетки от испанска медицинска сестра без нейно знание. По-рано Антинори стана известен през 1994 г., когато помогна на 63-годишна жена да роди здраво момченце чрез изкуствено осеменяване.

В Южна Африка даряването на яйцеклетки е обичайна практика от четвърт век. През 2005 г. френското издание Le Figaro съобщи, че южноафриканска клиника Cape Fertility Clinic е превърнала човешки яйцеклетки в стока за износ. За разлика от Европа и Америка, даряването на яйцеклетки там не е било регулирано, което е привличало бездетни пациенти в медицинското заведение. Южноафриканската общественост периодично изразява възмущение от практиките на клиниката. В нея се предоставя подробна информация за жените донори – цвят на кожата, цвят на очите, възраст, ръст, ниво на образование, професия, хобита и т.н. Клиентите дори могат да видят снимки на биологичните майки на различна възраст и етапи от живота им. Именно това отличава Южна Африка от други страни, където даряването на яйцеклетки е анонимно, безплатно и подлежи на ясна административна процедура.

Грузинската история

Грузинското Министерство на вътрешните работи е образува наказателно дело за „трафик на хора“, след като, благодарение на Интерпол бе разкрита "фабрика" за яйцеклетки в страната. „Бизнесът“ е бил организиран от китайска престъпна група, съобщи Bangkok Post. Според Павина Хонгсакул, основател на Фондацията за благосъстояние на тайландските жени и деца, яйцеклетките са били събирани всеки месец от жени, без тяхното съгласие. Жените били държани в отдалечено село, а яйцеклетките са контрабандно изнасяни за продажба в различни страни. Разкритието стана благодарение на три от жените, които успели да избягат от "фермата" и това доведе до освобождаването на сънародничките им.

От жълти стотинки до стотици хиляди долари

В Индия минималната възраст на жените, които искат да дарят яйцеклетки е 23 години. Затова на черния пазар първото, което се прави е да се издадат фалшиви документи, променящи възрастта на момичетата, които понякога са на крехката възраст от 13 години, разказва в свой материал Bloomberg. Понякога момичетата, даващи яйкцеклетките си дори не знаят на колко точно години са, както и техните майки. Обречени да бъдат чистачки заради закона на кастите, те са щастливи да получат възнаграждение от 180 долара, с които да сбъднат мечтата си - да си купят смартфон.

Карин се насочва към клиниката в Буенос Айрес. Тя е висока 183 см, със зелени очи и невероятна външност. В сферата на асистираната репродукция съществува негласното правило, че една жена не трябва да дарява яйцеклетки повече от шест пъти. Това ще е седмият път за Карън. На 31 години тя престава да дава яйцеклетки, но семейство от Мексико търсели жена точно с нейната външност. В кариерата си Карън е получавала хонорар от 2000 до 75 хил. долара. От тази последна процедура от тялото на Карън са извлечени 17 яйцеклетки, затова е толкова търсена и сега ще получи 35 хил. долара.

Амбър е млада жена от Тайван, студентка и интроверт, която разбира, че е ужасно бедна. Вариантите са били два - проституция или донорство на яйцеклетки. Амбър е преминала през 11 пункции, дала е 330 яйцеклетки и е спечелила общо 160 хил. долара.

Майка по нежелание

Мария се подлага на инвитро процедура, за да има желаното дете. Тя се обръща за помощ в клиника за асистирана репродукция в Гърция. Цял живот е била пушачка, а годините й наближават 40, затова дори и да иска тя не може да бъде донор. Но един ден в дома й идва полиция. Оказва се, че клиниката, в която се е лекувала и забременяла е взела 6 нейни яйцеклетки - без знанието и съгласието на Мария. Мисълта, че може да има нейно дете някъде по света я отчайва. Законът в Гърция не позволява тя да разбере кое е семейството, използвало яйцеклетката й. Коя е тази жена? Коя е това семейство? Използвани ли са изобщо нейните яйцеклетки?

Нови пазари

В рускоезичния интернет оферти за даряване има в Тайланд, Камбоджа, Малайзия, Виетнам и Китай. Държи се на външния вид на момичетата и техния ръст, за да приличат максимално на азиатки. По-опитните от тях имат дори свои каталози.

"Всчиките ми клиенти са китайци. Сега много бързо се развива пазарът с донорски яйцеклетки и сурогатното майчивство в Киргизстан, Казахстан. Възнамерявам да посетя и тези страни, там всичко е легално и много евтино. Но правилата се диктуват от Китай", разказва агент, занимаващ се с търсенето на жени за извличане на яйцеклетки пред руското издание Байкал-журнал.

Все повече жени правят това

Проблемът е, че търговият с яйцеклетки в Китай е забранена, но това не пречи на "черния" пазар да действа. Момичета, пътуващи до страната разказват, че основните изисквания за тях са: между 18 и 30 години, да не са слаби, нито пълн, без вредни навици и наследствени заболявания, без хирургически намеси и... да не им мирише потта.

