08 декември 2025, 21:10 часа 176 прочитания 0 коментара
Доклад разкрива нови данни за престъпленията на режима на Башар Асад

Сирийската мрежа за правата на човека (SNHR) публикува доклад, в който актуализира броя на престъпленията, извършени при управлението на Башар Асад. В него се представя актуализиран списък на нарушенията, извършени от бившия режим, включително тези, които са могли да бъдат документирани през изминалата година, благодарение на достъпа до нови райони и жертви, както и на намаляването на страха след падането на режима на Башар Асад.

160 123 души все още се смятат за безследно изчезнали, включително 3736 деца и 8014 жени. Общо 45 032 души са били убити при мъчения, включително 216 деца и 95 жени. SNHR регистрира 566 нападения над медицински заведения, 1287 нападения над училища и детски градини и 1042 нападения над места за поклонение.

Документирани са взривове на 81 954 бомби, които са убили 11 092 цивилни, както и 217 химически атаки, които са оставили 1514 мъртви и 11 080 ранени, в допълнение към 254 атаки с касетъчни боеприпаси, които са причинили смъртта на 835 души. 52 са атаките със запалителни оръжия. Над 6,8 милиона души в Сирия са разселени, а около седем милиона други са напуснали страната като бежанци.

Целият доклад на арабски е публикуван тук: https://snhr.org/…/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83…/

Елин Димитров
