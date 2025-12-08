Спорт:

Борисов: Влизането ни в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет

"България отбелязва значителен напредък към включването си в американската програма за безвизови пътувания", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след среща в централата на партията с Кристофър Смит, заместник помощник държавен секретар на САЩ. На разговорите са обсъдени ключови теми от двустранния дневен ред – енергетика, сигурност, технологии и регионална стабилност. Акцент е поставен и върху енергийната сигурност.

Борисов е благодарил за 6-месечния общ лиценз, издаден за транзакциите на "Лукойл" у нас. Разгледани са и проектите за газова диверсификация и сътрудничеството в ядрената енергетика.

Ето какво написа Борисов във Facebook:

Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро.

Това заявих на среща в Централата на ГЕРБ с Кристофър Смит, заместник помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ. На срещата присъстваха Георг Георгиев, министър на външните работи и Жечо Станков, министър на енергетиката.

Обсъдихме ключовите теми от двустранния дневен ред - енергетика, сигурност, технологии, икономическо сътрудничество и регионална стабилност. Подчертах стратегическия характер на отношенията между нашите две държави, основани на доверие, споделени цели и последователно партньорство.

Акцент в разговора беше сътрудничеството в сферата на енергийната сигурност. Изразих благодарност за решението на правителството на САЩ да издаде 6-месечен общ лиценз за транзакциите на дружествата на “Лукойл“ в България. Потвърдих ангажимента ни за дългосрочно и устойчиво решение, което гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и региона. Обсъдихме и напредъка по ключовите проекти за диверсификация, включително развитието на газовата инфраструктура, Вертикалния газов коридор и стратегическото сътрудничество в ядрената енергетика с американски технологии.

Придобиването на нови самолети F-16 Block 70, на бронирани машини Stryker, както и активните съвместни учения са важни стъпки за повишаване на нашите бойни способности и за укрепване на Източния фланг на НАТО. Обсъдихме също задълбочаването на партньорството в киберсигурността, стратегическите комуникации и отбранителната индустрия.

Елин Димитров
