Наш дипломат застава начело на ръководството на Газа?

Българският дипломат Николай Младенов ще застане начело на ръководството на Газа, според публикация във "Файненшъл таймс". Като част от следвоенната управленска структура за Газа, ще бъде създаден изпълнителен комитет, който ще бъде оглавен от бившия пратеник на ООН за Близкия изток и бивш министър на външните работи на България Николай Младенов, твърдят източници, запознати с подготовката.

Изданието припомня, че Младенов често е действал като посредник между Израел и Хамас. Тони Блеър е отпаднал от вариантите за управление на комитета след възражения на арабски и мюсюлмански страни, твърдят източниците на "Файненшъл таймс".

