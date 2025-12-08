Днес, 8 декември, в Курск се проведе събрание на бежанци от граничните райони, загубили домовете и имуществото си по време на обстрела. Гражданският активист Владимир Синелников пресмята, че са дошли 150-200 души. Импровизираният протест беше предизвикан от съобщението на губернатора Александър Хинщейн за отмяна на месечните плащания от 65 000 рубли на хора, загубили имуществото си в резултат на украинската операция "Курск", която стартира на 6 август, 2024 година - с помощта на голям севернокорейски контингент руснаците успяха да си върнат загубеното и сега боевете са на границата между Курска област и област Суми.

Според Хинщейн, от началото на годината за тези плащания са били отпуснати над 73 милиарда рубли, но руското правителство сега е решило да "преразпредели" парите за други нужди, за да "даде нов тласък на икономиката на региона".

Събралите се хора обаче поискаха обезщетенията да продължат да се плащат - те поискаха и преглед на критериите за издаване на жилищни сертификати, както и отписване на ипотеки за загубени или негодни за живеене жилища в зоната на "антитерористичната операция" (така режимът на Путин охарактеризира военните действия в Курска област).

"Дълговете ни задушават". "Принудени сме да плащаме ипотеки и заеми за къщи, които всъщност не съществуват, като същевременно плащаме последния си наем за апартаментите на други хора", се казва в изявлението.

По време на протеста съветникът на губернатора Виктория Пенкова заяви, че мъжете е трябвало сами да защитят домовете си от атаки. Главният съветник не успя да отговори на въпросите на събралите се как е могло да се постигне това.

Освен това Василий Илин, депутат от Суджански район, записа видеообръщение, в което обърна внимание на нарушените обещания на властите. "Президентът каза, че плащанията ще продължат, докато хората не могат безопасно да се върнат по домовете си. Както знаем, не е ясно кога хората ще могат да се върнат по домовете си, предвид летящите наоколо дронове и неразминираните райони. Това създава разрив", заяви Илин - руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA го цитира.

