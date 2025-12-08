Любопитно:

08 декември 2025, 21:25 часа 0 коментара
"Калин е нашият победител!": Зрителите срещу "Игри на волята" (ВИДЕО)

Няма как да се отрече, че сред най-коментираните участници в седмия сезон на телевизионния формати "Игри на волята" е феноменът Калин Христов. Момчето, "което не се е подготвяло", както признава, а стигна толкова далеч в екстремното риалити, заслужено си спечели прозвището "любимец на публиката", въпреки че зае второто място в тазгодишното издание. Доказал се като един от най-добрите играчи, стъпвали на арената, приключенецът подчертава, че не е влязъл в шоуто с идеята за трофей, а заради физическите предизвикателства. "Пуснах се без никаква представа какво се случва в Игрите, дори не се бях подготвял!" - признава той с усмивка в подкаста "След Игрите".

След финала на шоуто, участието на Калин предизвика сериозна дискусия в социалните мрежи, където феновете на предаването изразиха разочарованието си от последната битка. Зрителите коментираха постовете на продукцията в Instagram и Facebook, като признават, че за тях "истинският победител е Калин". Освен това, много потребители публикуваха и дълги постове, в които изтъкват защо вицешампионът е "най-добрият" участник.

Въпреки че Мирослав грабна паричната награда, феновете обясняват, че Калин е "спечелил уважението и любовта" им.

"Калин впечатляваше през целия сезон - не само със сила, но и с характер... Показа, че може да си конкурент, без да губиш човещина... За мен това е истинският победител - човекът, спечелил сърцата на хората, а не само титлата"; "Наистина е великолепен"; "Единствения, който не се поддаде на интригите", са част от коментарите за Калин в социалните мрежи. 

За любовта и бъдещите планове

В подкаста на шоуто Калин говори и за страстта си към 3D визуализацията - хоби, което се превръща в професия. Интересът към дигиталното изкуство идва още от ученическите му години когато открива първия си 3D софтуер.

Водещата Ваня Запрянова не подмина и въпросите, свързани с личния му живот. Той призна, че има жена до себе  си, но тя не е нито Гизем, нито Николета, с които имаше закачки по време на шоуто. 

Калин сподели и плановете си за бъдещето - заедно с баща му иска да изградят екопътека около Искърското дефиле в памет на двама Ботеви четници.

