От Левски захапаха Ивелин Михайлов: Лъжа е, че Пеевски е наредил да станем шампиони!

08 декември 2025
Ръководството на Левски излезе с официална позиция до редакцията на “Свободна Европа” във вързка с изказвания на лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов в „Студио България“ с водещ Генка Шикерова. "Сините" определиха твърдения от типа: „Пеевски е наредил „Левски“ да бъде шампион“ като лъжи, които уронтват престижа на клуба, подкопават доверието и обиждат играчите и спортно-техническия щаб. Според столичния гранд Михайлов прави поредица от внушения.

"В последното издание на „Студио България“ с водещ Генка Шикерова лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов прави поредица от твърдения и внушения, свързани с ПФК „Левски“ – включително, че Делян Пеевски „е пожелал „Левски“ да е негов“ и че той упражнява директно влияние върху част от агитките, позовавайки се на неуточнена „вътрешна информация“, започват от Левски, като недоволстват, че изявленията са препечатани в други медии, без какъвто и да било опит за проверка и без да бъде потърсен клубът като пряко засегната страна.

"Твърдения от типа „Пеевски е наредил „Левски“ да бъде шампион“ не само са лъжа, но и уронват престижа на клуба, подкопават доверието и обиждат играчите и спортно-техническия щаб, обезценявайки техните усилия", категорични са "сините", според които Михайлов не за пръв път разпространява твърдения без доказателства. 

"В друг широко коментиран случай той вече публично призна, че е подвел медии с „пошегувахме се“ по повод свои думи за политически фигури. Това би трябвало да е ясен сигнал относно неговата надеждност, когато се позовава на подобен тип „вътрешна информация“, пишат от "Герена".

Ръководството на Левски не е доволно от факта, че думите на депутата са приети безкритично и без минимален опит за проверка. "Сините" не пропускат да отбележат, че Ивелин Михайлов е обект на проверки и обвинения за финансови злоупотреби. "На финала ще си позволим да припомним един факт: Ако историята е доказала нещо, то е, че който тръгне на война с „Левски“ и феновете му, е обречен на провал и забрава", завършват от Левски.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
