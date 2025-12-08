Природата намира начин: Див хищник възстановява популацията си

Изследователи от Центъра за изследване и опазване на дивите котки към Университета на Аризона потвърдиха, че са открили още един ягуар в Южна Аризона, предаде Асошиейтед прес. Това е петият екземпляр през последните 15 години, забелязан в района около границата между САЩ и Мексико. Животното е заснето от камера, докато е на водопой през ноември, като уникалните му петна го отличават от другите четири ягуара.

Researchers have confirmed a new jaguar in southern Arizona, marking what they say is the fifth big cat over the last 15 years to be spotted in there after crossing the U.S.-Mexico border. https://t.co/xKEMaNSdgN — ABC News (@ABC) December 8, 2025

„Много сме развълнувани. Това означава, че тази малка популация от ягуари продължава да идва тук, защото намира това, от което се нуждае“, каза Сюзън Малуса, директор на проекта за ягуари и оцелоти на центъра, в интервю, цитирано от АП.

Екипът сега работи по събирането на проби от екскременти, за да проведе генетичен анализ и да определи пола и други подробности за новопоявилия се ягуар, включително какво обича да яде. Менюто може да включва всичко - от скунксове до малки елени. Малуса посочи, че присъствието на големи котки в региона предполага, че природата им осигурява необходимата подходяща за тях храна и условия, но че изменението на климата и бариерите по границата могат да застрашат миграционните коридори на животните.

Според ресорните служби на САЩ повече от 99 процента от ягуарите се срещат в Централна и Южна Америка, а малкото мъжки ягуари, забелязани в САЩ, се смята, че са се разпръснали от основните популации в Мексико. Длъжностни лица заявиха, цитирани от АП, че размножаването на ягуари в САЩ не е документирано от над 100 години.

Последните данни от проучванията подкрепят схващането, че ягуар се появява на всеки няколко години в района, каза Малуса, като движението често е свързано с наличието на вода. Когато храната и водата са в изобилие, движението е по-малко. В случая с ягуар № 5 тя каза, че е забележително, че котката се е връщала в района в продължение на десет дни. „Посланието е, че този вид се възстановява“, каза още Малуса. „Искаме хората да знаят това, както и че все още имаме шанс да направим каквото трябва, за да запазим тези коридори отворени.", допълва тя, цитирана от БТА.