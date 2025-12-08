Най-важните новини за деня: 8 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 декември 2025 г.

СЛЕД ПРОТЕСТИТЕ И ИЗТЕГЛЯНЕТО: ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ НОВИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2026 Г.

След като правителството изтегли първия проектобюджет за 2026 г. след многохилядните граждански протести в големите градове на страната, кабинетът "Желязков" одобри новия проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година. Одобрена е и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. (АСБП 2026-2028), представляваща мотиви към законопроекта за държавния бюджет. Работодатели, синдикати и правителство се споразумяха за параметрите около новия бюджет преди дни. В новия проект, който вече беше публикуван от Министерството на финансите в 23:57 ч. в петък вечер, няма да има увеличение на осигурителната пенсионна вноска с 2 процентни пункта от 1 януари 2026 г., няма да има и ръст на данък "дивидент" от 5 на 10%.

ВТОРИ БЮДЖЕТ 2026: НЕ КАРАЙТЕ ПЛОЩАДА ДА ВИ ИЗМЕТЕ, ПРЕДУПРЕЖДАВА ПП

Втори нескопосан опит с държавния бюджет - такава е позицията на "Продължаваме промяната" за новия проектобюджет на държавата за 2026 година. И послания към управляващите: "Няма да стане по този начин, колеги! Откажете се! Очевидно не можете да управлявате тази държава. Подайте си оставката преди сряда. Не карайте площада да ви измете!" - Още: Прекроеният Бюджет 2026 - публикуван в 11:57 часа в петък вечер

СРЕЩУ ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ, НОВИ ИЗБОРИ И БЪЛГАРИЯ В ПОДЕМ: ПРОТЕСТЪТ НА ПОКОЛЕНИЕТО GEN Z

Борим се срещу Пеевски и Борисов, защото те са събирателен образ на корупцията, в която е затънала държавата. Но това не значи, че са само те. И хората зад тях, и лидерите на партии. Нужна е промяна. Това коментира студентът Мартин Атанасов в ефира на Нова телевизия относно протестите и исканията на младите хора в страната.

ПЕЕВСКИ ПОСОЧИ ТОЧНИТЕ МЕСТА НА КОНТРАПРОТЕСТА СИ ВЪВ ВТОРНИК, 9 ДЕКЕМВРИ

"ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски обяви точните места на контрапротестите, които организира в подкрепа на правителството на Росен Желязков. В 24 населени места в страната ще има контрадемонстрации под надслова "Не на омразата", но от списъка, разпратен до медиите от пресцентъра на партията, личи отсъствието на най-големите градове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград. Протестите ще са във вторник, 9 декември, от 18 ч.

МВР С ГОЛЯМО ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИЗНА ЗА СТРЕЛБА ПРЕД СТОЛИЧЕН МОЛ В ЧАС ПИК

Стрелба посред бял ден в центъра на София - на 4 септември 2025 г. е бил произведен изстрел в една от най-натоварените точки на столицата, и то в час пик. Това потвърди Столичната дирекция на вътрешнте работи (СДВР) пред Actualno.com чрез отговор на въпроси по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Интерес буди фактът, че след инцидента, случил се около 18 ч. пред МОЛ София преди три месеца, нямаше официално съобщение на МВР или СДВР.

ДЕ ЮРЕ СМЕ БЕЗ ГЛАВЕН ПРОКУРОР, САРАФОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗСЛЕДВАН: АДВ. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ОБЯСНИ ЗАЩО (ВИДЕО)

Де юре сме без главен прокурор. Борислав Сарафов обаче трябва да бъде разследван и в качеството му на заместник-главен прокурор, и шеф на Следствието. Това каза в предаването Студио Actualno адв. Емил Георгиев от инициативата “Правосъдие за всеки“. Той отговори на въпросите как да се разследва Сарафов и имаме ли главен прокурор след решението на Върховния касационен съд (ВКС) и след като самият Сарафов оттегли жалбата си пред Върховния административен съд (ВАС) за процедурата по избора му за главен прокурор: “Сигналите, които бяха подадени срещу Борислав Сарафов, по които Талева работеше, те се отнасяха за времето преди 21 юли, когато той все още беше най-малкото изпълняващ функцията.

HUMAN RIGHTS WATCH: ТЕЦ, СВЪРЗАН С КОВАЧКИ, ТРОВИ ЖИТЕЛИТЕ НА ДИМИТРОВГРАД - ОСОБЕНО ДЕЦАТА

Международната правозащитна организация Human Rights Watch публикува доклад за опасното замърсяване на въздуха в Димитровград три месеца след като екологичните организации „Грийнпийс“ – България и „За Земята“ подадоха жалба до Европейската комисия заради дългогодишните нарушения на четири въглищни централи, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки. ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград е една от тях. Тя е основен източник на опасно замърсяване на въздуха в района, което вреди на здравето на местните жители, особено на децата, заключава сега експертният доклад.

НАД ПОЛОВИН МИЛИАРД НА ГОДИНА СА ЩЕТИТЕ ЗА БЮДЖЕТА ОТ НЕЛЕГАЛНО ГОРИВО

Загубите за бюджета на България от потребяването на нерегистрирано гориво възлизат на 578 млн. лева през 2024 година. Това показва съвместен анализ на сдружение "Българска петролна и газова асоциация" (БПГА), "Център за изследване на демокрацията", Националната агенция за приходите и Агенция "Митници". Според анализа, сивият сектор при горивата в България остава значителен, като 12,39 на сто от потребеното гориво в страната е било нерегистрирано.

210 МЛРД. ЕВРО ЗАЕМ ЗА УКРАЙНА С РУСКИ ПАРИ: КОЛКО ЩЕ ПЛАТИ БЪЛГАРИЯ, АКО РУСИЯ СЪДИ ЕС?

Страните от Европейския съюз ще трябва да се ангажират индивидуално с милиарди евро, за да гарантират спешно необходимите заеми за Украйна в размер на общо 210 милиарда евро, предложени от Европейската комисия. Според официални документи, получени и цитирани от Politico, най-голяма тежест би поела Германия - до 52 млрд. евро, а България ще е сред страните членки с най-малък дял (под 1% от брутния национален доход) заедно с Хърватия, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Естония, Люксембург и Кипър.

ЗЕЛЕНСКИ Е КАТО ПУТИН: ТРЪМП-МЛАДШИ ПОКАЗА НАТИСКА ЗА КАПИТУЛАЦИЯ НА КИЕВ ОТ БАЩА МУ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Това лято бяхме с моята красива приятелка Бетина в Монако. Карахме насам-натам и всеки ден 50% от най-луксозните автомобили ("Бугати", "Ферари") имаха украински номера. Мислите ли, че парите за тях са спечелени в Украйна? Бях в Украйна преди 20 години – не е като да имаше изобилие от богатство там. Чуваме, че "номер 2" е арестуван стотици милиони долари (бел. ред. - вероятно има предвид Андрий Ермак, бившия вече началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, който обаче не е арестуван към момента), чувате всички слухове какво става. Като виждам всеки номер на луксозна кола в Монако – богатите (украинци) са избягали, оставили са тези, за които вярват, че са "работническата класа", да водят "тези войни" и нямаше инициатива за спиране, защото докато "влаковете с пари" идваха, те (богатите) ги крадяха и нямаше одит. За политическите лидери, за вземащите решения нямаше причина да вървят към мир. Не е по-различно от Путин". Скандалните думи са дело на Доналд Тръмп-младши – и те ясно показват за пореден път за какво става въпрос от сегашния Бял дом що се отнася до войната в Украйна.

ВЪПРОСЪТ ЗА ДОНБАС НЕ Е РЕШЕН: ЗЕЛЕНСКИ ОТВЪРНА НА ТРЪМП ЗАЩО НЕ Е "ПРОЧЕЛ" МИРНИЯ ПЛАН НА САЩ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон на 8 декември, за да се срещне с британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц в контекста на подновените усилия за уреждане на войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин през февруари 2022 г. Така европейските партньори на Киев се опитват да координират стратегията си в отговор на новия мирен план на Щатите.

ТОВА Е ПОСЛЕДНИЯТ ШАНС ЗА ЕВРОПА - УКРАЙНА НЕ МОЖЕ ДА Я ЗАЩИТАВА ВЕЧНО ОТ ПУТИН

Владимир Путин отхвърли мирното предложение на пратениците на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, убеден, че Западът е толкова слаб, че той може да постигне много по-голям успех. Миналата седмица той открито заяви, че Русия е готова да води война, ако Европа иска това. Фактически Путин има предвид, че всеки претекст, който руската пропагандна машина може да представи като провокация, ще се превърне в повод за военни действия извън Украйна. Още: Путин: Ако Европа иска да воюва с Русия, готови сме веднага (СНИМКИ)

НАТО СЕ РАЗПАДА: ТРЪМП ДЕЙСТВА ПО НАЧИН, КОЙТО ГО ПРЕДПОЛАГА

В администрацията на Доналд Тръмп, водена от принципа „Америка на първо място“, държавният секретар Марко Рубио се възприема от европейска гледна точка като надежден играч – човекът в кабинета, който най-добре разбира ползите от тясното сътрудничество с европейците. Затова е особено разочароващо за съюзниците от Алианса, че той отсъстваше от последната среща на министрите на НАТО в Брюксел. Ведомството на Рубио дори не се опита да скрие скандала или да се престори, че графиците им са несъвместими. Напротив, участието му беше представено като ненужно, пише швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung.

ХОРМОНИ И ПАРИ: КАК РАБОТИ СВЕТОВНИЯТ ПАЗАР НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ (ВИДЕО)

На всеки 15 секунди по света се извличат няколко яйцеклетки от тялото на жена. В повечето случаи при инвитро процедура се използват собствени яйцеклетки, в около 6% от случаите се използват донорски. Някои от донорите се съгласяват на процедурата срещу заплащане. Днес световният пазар за асистирани репродуктивни технологии е на стойност 35 млрд. долара. Този пазар включва потенциалните родители, агенти, лекари и клиники, които често се подкрепят от частни инвестиционни компании.