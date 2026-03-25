Лесен начин да отглеждате красиви нарциси на закрито със стар буркан

През зимата, когато светът навън все още е покрит с дебела снежна покривка или мрачен, сив пейзаж, мнозина могат да се чувстват обезсърчени. За щастие, малко цветно докосване вътре може да ви помогне да преживеете, докато температурите се повишат. Дори докато все още сте на седмици от първите пъпки на открито за сезона, можете да се насладите на цъфтяща красота, като отглеждате нарциси (Narcissus pseudonarcissus) на закрито в буркан.

За да завършите тази „Направи си сам“ идея, съберете луковица нарцис, голям празен буркан, шепа камъни и малко почва за саксии. За по-малко от час ще сте на път към ранен пролетен цъфтеж за всяка стая в дома ви. Освен това, всяка цъфтяща луковица може да замести нарцис. Опитайте лалета, амарилиси, хавайски лалета или зюмбюли.

Защо нарцисите не цъфтят - ето няколко причини

Има обаче няколко неща, които трябва да имате предвид, преди да си направите собствена саксия „Направи си сам“. Принуждаването на луковиците да цъфтят на закрито изисква известно предварително планиране. За да подмамите растението да цъфти, ще трябва да имитирате зимен период, като държите луковицата на хладно място, в идеалния случай от 0 до 2 градуса по Целзий, в продължение на поне 12 седмици. След това растението вероятно ще цъфти около месец по-късно. Следователно, най-доброто време за засаждане на нарциси за цъфтеж до февруари е началото на октомври. Хладен гараж е чудесно място за зимен сън за луковиците, стига температурите да не станат твърде ниски.

Още: Кога е най-доброто време да се вадят луковиците на нарцисите?

Засадете луковицата си

Този проект е толкова лесен, че е практично да направите няколко наведнъж. На чисто работно място подредете големия буркан, луковицата, камъните и почвата за саксии. Започвайки с чист буркан, добавете 2,5 или 5 см камъни на дъното, за да подобрите дренажа. Това е от решаващо значение, тъй като бурканът няма дренажни отвори, през които да се оттича водата, а вие не искате луковицата да изгние. След това напълнете ⅔ от буркана с почва за саксии. Засадете луковицата на нарциса с кореновия край надолу и върха нагоре. Горната част на луковицата трябва да стърчи приблизително до ръба на буркана. Добавете малко почва, за да обградите основата на луковицата на нарциса, без да я покривате напълно. Полейте я веднага и внимавайте почвата да не изсъхне напълно между поливанията. След това я поставете на хладно място за 12 седмици.

След като контейнерът ви е преминал през периода на охлаждане, поставете го на слънчево място с температури около 18 градуса по Целзий. Няма да е необходимо да торите растението си, тъй като луковиците съхраняват всички хранителни вещества, от които растението ще се нуждае, за да цъфти, само веднъж. Цъфтежът би трябвало да настъпи около три до четири седмици след периода на охлаждане. След като цветовете са прецъфтели и са избледнели, е малко вероятно луковиците да цъфтят отново и вместо това могат да бъдат компостирани.

Начини за персонализиране на контейнера ви

Още: 5 психологически игри, които нарцисистите играят във връзките, маскирани като любов

Въпреки опасенията, че популярните буркани излизат от мода , тези кухненски аксесоари са вечни и сладки. Издигнете вашия прост „Направи си сам“ проект на следващото ниво, като добавите нотка стил към бурканите си. Връзването на ютен канап, панделка или лента от цветен плат около отвора на буркана добавя само секунди към времето ви за завършване. Плъзнете декоративен акцент, като например персонализируем етикет за черна дъска, върху канапа, преди да завържете или закрепите цветна пеперуда към панделката, и ще имате уникален дизайн. Ако нямате достатъчно място на плота, помислете за вертикален дизайн. Сред безкрайните начини за повторно използване на стари стъклени буркани в къщата , можете да сглобите висяща саксия, като следвате същите стъпки, както бихте направили за фенер.

Още: „Той е толкова мил и скромен и ме разбира толкова добре!“: 7 скрити признака на нарцисист

Освен това, бурканите са безкрайно полезни за хранителни продукти и може би не е добре да жертвате един за друга цел. Често пренебрегвани и често претрупващи домовете са бурканите, които някога са съдържали свещи. Тъй като повторното им използване за храна не се препоръчва, можете да превърнете стари поставки за свещи в саксии, като ги замените с буркани. Само се уверете, че използвате буркан с размер, подобен на 940 мл.