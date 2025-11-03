Лесната билка, която расте красиво на закрито с лавандула през цялата зима

С наближаването на студените месеци няма причина да спирате отглеждането на билки в градината си. Всъщност има много красиви билки, които растат успешно на закрито през зимата , от основни растения като розмарин и босилек до по-малко известни варианти. Едно достойно допълнение към вашата градина е често пренебрегваната майорана (Origanum majorana). Част от семейство мента, това многогодишно растение датира от древни времена и дори е свързано с Афродита, гръцката богиня на любовта, за която се твърди, че го е създала.

В днешно време майораната, която е богата на антиоксиданти, се използва в различни рецепти, за да придаде вкус, подобен на риган и мащерка. Приготвена като чай, тя дори може да помогне с храносмилането и да облекчи спазмите. Може би най-хубавото обаче е, че е лесна за отглеждане и е дружелюбно растение, което може да бъде от голяма полза за вашата градина.

Майораната е чудесен партньор за босилек, лук, риган, магданоз, розмарин, градински чай и мащерка. Също така е особено добър избор да се засажда заедно с лавандула, тъй като това дуо може да си помогне взаимно да процъфтява. Тъй като и двете растения изискват сходни условия за отглеждане, те могат лесно да споделят пространство, без едното да компрометира другото. Нещо повече, майораната може да помогне на лавандулата да расте по-бързо, като спомага за увеличаване на усвояването на хранителни вещества и държи вредителите настрана. Майораната дори е известна с това, че подобрява вкуса на лавандуловите растения.

Как да отглеждате майорана и лавандула заедно на закрито

Отглеждането на пищна лавандула на закрито като стайно растение е съвсем лесно. Това красиво, ароматно многогодишно растение не е капризно и може да вирее, когато са изпълнени две основни условия: много слънце и минимално количество вода. Лавандуловите растения трябва да получават шест до осем часа пряка слънчева светлина на ден и не трябва да се поливат, докато горният един-два сантиметра почва не изсъхне на допир. Що се отнася до торенето, веднъж на всеки четири до шест седмици е достатъчно през пролетта и лятото (използвайки тор със съотношение азот-фосфор-калий или NPK, 5-10-10) и изобщо не го използвайте през есента и зимата.

По съвпадение, това са същите условия, които изисква майораната, тъй като иска много слънце, тор на всеки четири до шест седмици през лятото и минимално количество вода, за да се избегне гниене на корените. Нещо повече, майораната предпочита добре дренирана почва, която е леко алкална с pH между 6,7 и 7,0. Отново, това е напълно съвместимо с лавандулата, която вирее в почва с pH между 6,7 и 7,3.

Разпределете растенията майорана и лавандула на разстояние от около 30 до 45 см едно от друго и наблюдавайте как се разрастват едно от друго. След като майораната достигне 15 см височина, можете да започнете да отрязвате клонките ѝ и да използвате листата, за да добавите неочакван акцент към рецептите си.