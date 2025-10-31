Кога и как да се извършва есенна резитба на лавандула, градински чай, розмарин на континента?

Подрязването на средиземноморски билки като лавандула, розмарин, градински чай, мащерка, риган и безсмъртниче е важна стъпка за буен, здравословен растеж и обилен цъфтеж. Но докато крайбрежните растения се радват на меки зими, в континенталните райони те се нуждаят от допълнително внимание – особено при избора на подходящо време за подрязване.

Защо да режете?

Редовната резитба предотвратява вдървесняването на стъблата, изтънява вътрешността на храста, за да предотврати гниене и болести, и насърчава образуването на млади, здрави издънки. В допълнение към естетическия ефект, това допринася и за по-дълъг живот и по-висок дял на ароматни масла в листата.

В средиземноморските райони, където зимите рядко носят слани, резитбата може да се извършва от края на август до октомври. Тогава растенията приключват с цъфтежа и се подготвят за по-спокоен зимен период. През пролетта се извършва само леко почистване - премахват се сухи, повредени или евентуално измръзнали части.

Как да подрязваме средиземноморски растения?

Причината е проста – всяка обилна резитба насърчава нов растеж, който може да бъде повреден от слана.

Основната резитба се извършва само през пролетта, през март или април, когато опасността от ниски температури е отминала и е видимо кои части на растението са преживели зимата.

През есента, през октомври и ноември, няма класическа резитба, а само санитарно почистване. Това означава премахване на сухи цветни стъбла, пожълтели и счупени клони. Никога не режете зелени, пресни издънки, тъй като това ще насърчи нов растеж, който вероятно ще измръзне и ще отслаби растението.

Ако е в контейнер, преместете го по-близо до защитена част от двора, стена или балкон.

Как да ги предпазим от суровата зима?

Целта е да се запази колкото е възможно повече зелена, защитна маса, т.е. листа и клонки, които предпазват растението от зимата.

Средиземноморските растения не обичат влага или слана, така че ако зимите във вашия район са сурови, покрийте храстите с агротекстил, сухи листа, смърчови клони или сламен мулч. Ако са в контейнер, увийте бурканите с ютена торба или картон, за да не замръзнат корените.

По това време на годината не торете и не поливайте растенията често - само минимално, ако е сухо за дълго време.

Изчакайте до пролетта, за да пресадите.

Пресаждането в континенталните райони изисква дори повече внимание от резитбата, защото тогава то може да пострада най-лесно, ако се извърши в неподходящ момент.

А именно, през есента растението няма достатъчно време да развие нови корени преди зимата, така че студът лесно ги унищожава. Засаждането по това време на годината се препоръчва само по крайбрежието, където почвата остава топла през цялата зима.

Най-доброто време за тази работа е пролетта, след като опасността от слана е отминала, така че от март до май, в зависимост от времето.