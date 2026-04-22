Лесната за отглеждане папрат, която е идеална за запълване на сенчестия ви двор

Ако имате сенчест двор, вероятно вече знаете, че растенията често се затрудняват да растат без достатъчно слънчева светлина. Сянката причинява много проблеми на растенията. Понякога растенията остават малки, а друг път не цъфтят или не дават плодове. За щастие, много растения растат добре и на сянка. Вземете например лесната за отглеждане маргинална дървесна папрат (Dryopteris marginalis). Това е многогодишно вечнозелено растение, което расте естествено в сенчести пукнатини на скалисти откоси и скалисти издатини. Толкова добре се адаптира към растежа на сянка, че може да вирее дори с едва два часа пряка слънчева светлина на ден.

Освен това, изглежда наистина добре. Има естествена форма на ваза и расте около 60 см височина и ширина. Кожестите му листа се появяват в кръгове от основата на растението, придавайки на крайбрежната дървесна папрат грациозен, каскаден вид. Можете да я засадите в градини в горски стил, сгушени между камъни, за елегантен, вечнозелен вид. Това растение образува стегнати, гъсти туфи, които придават цвят на сенчестите места. Освен това се държи добре в градината и не е склонно да колонизира цялото пространство.

Отглеждане на маргинална дървесна папрат на сянка

Първото нещо, което искате да направите, когато засаждате крайбрежна дървесна папрат в двора си, е да се уверите, че почвата е леко кисела. Въпреки че това растение понася леко алкални почви, като цяло предпочита киселинни почви. Можете лесно да проверите pH на градинските си лехи, като използвате домашни комплекти за тестване на почвата . Ако почвата е киселинна, можете да засадите крайбрежна дървесна папрат. Ако обаче е твърде алкална, можете да направите почвата в градината си киселинна, като използвате сяра. Също така се уверете, че почвата е влажна и добре дренирана. Крайбрежната дървесна папрат може да вирее на слънчеви места, стига да се полива добре и да не пресъхва.

След като почвата е готова, изкопайте дупка в земята и засадете папратта си така, че корените ѝ да са на около 2,5 см под почвата. Можете дори да я отглеждате в контейнери на закрито и на открито. Просто се уверете, че сте избрали правилния контейнер и добре дренирана почвена смес. След това я пресаждайте на всеки една до три години, докато растението расте, като използвате по-голям контейнер всеки път. Също така, ако я отглеждате в контейнери, не забравяйте да я поливате по-често. Контейнерите изсъхват по-бързо и трябва да се поливат по-често.

Ако засадите вашата крайъгълна дървесна папрат в богата почва, тя обикновено не се нуждае от допълнително торене. Можете обаче да я подхраните с водоразтворим, балансиран тор, разреден наполовина от концентрацията му и приложен през вегетационния период. Не преторявайте, тъй като това може да бъде вредно за крайъгълната дървесна папрат. Както винаги, не забравяйте да следвате указанията на етикета на вашия тор.