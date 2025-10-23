Не пропускайте тези 3 градински задачи преди първите слани

За да сте сигурни, че градината ви ще се събуди здрава следващата пролет, а не измръзнала и безжизнена, трябва да обърнете специално внимание на всички онези лехи, луковици и контейнери, които са изложени на риск. Което означава, че да, има три много важни задачи, които да добавите към есенната грижа за градината.

Още: 5 красиви цветя, които ще умрат през зимата, ако не ги изкопаете СЕГА

Мулчирайте, докато почвата е все още топла

Мулчирането не е само за външен вид, това е един от най-лесните начини за зимуване на растенията през целия сезон (представете си го като топло одеяло за почвата). След това се погрижете да мулчирате многогодишните растения за зимата, като разпръснете 5-10 см нарязани листа, борова слама или компост около основите им, преди земята да замръзне.

Извършването на тази градинска задача преди първите слани помага за регулиране на температурата на почвата, намаляване на загубата на вода и предпазване на корените от цикли на замръзване и размразяване. В по-студените райони се стремете към по-дебелия край на този диапазон за допълнителна изолация.

Още: 5 растения, които задължително трябва да засеете през октомври

Струва си да направите същото и около храстите и дърветата си, ако е възможно. Само внимавайте да не натрупвате мулч директно върху стъблата или стволовете, тъй като това може да причини гниене; вместо това оставете малка празнина около основата, за да може въздухът да циркулира.

Извадете нежни растения и луковици

Луковиците на гладиоли и грудките на далиите просто няма да оцелеят в замръзнала земя – същото важи и за каните, слоновите уши и здравеца, които не са устойчиви на замръзване в по-голямата част от страната.

Отделете време да изкопаете нежните луковици и грудки преди първите силни слани. Отърсете излишната почва и ги оставете да изсъхнат за няколко дни, преди да ги опаковате във вестник и да ги съхранявате на хладно и тъмно място, като мазето или гаража.

Още: Засаждане на далии - кога е най-подходящото време

Ако отглеждате нежни растения в контейнери (като например здравец), решението е просто: преместете ги на закрито на слънчево място или ги засадете някъде по-защитено, като например затворена веранда.

Почистете и приберете саксиите си, преди да се напукат

Теракотените, керамичните и дори някои бетонни саксии може да изглеждат здрави, но след като водата попадне вътре и замръзне, те могат да се напукат или разпаднат. Сърцераздирателно е да загубите любима саксия от вашата градина, особено когато това е предотвратимо, така че подготовката е една от градинските задачи, които трябва да свършите, преди да удари първата слана.

Достатъчно просто е: просто изпразнете неизползваните си саксии за растения и внимателно изтъркайте останалата почва или минерални натрупвания, преди да ги оставите да изсъхнат напълно. Влагата е враг тук.

Още: Люспи от лук вместо тор: Ето защо е гениално и как да го направите правилно

След това ги съхранявайте на място, защитено от многократни цикли на замръзване и размразяване (навес, гараж, покрита веранда или дори подредени под работна маса ще свършат работа) или, ако няма други опции, опитайте да ги обърнете с главата надолу върху дърво или тухли, за да ги предпазите от студена земя и да предотвратите събирането на вода вътре.

Ако в саксиите ви има растения, опитайте да ги групирате на защитено място за допълнителна защита. Ако внасянето им на закрито не е опция и се очаква да стане много студено, можете да ги увиете в зебло, балончесто фолио или някой от покривалата за саксии за защита от замръзване през зимата.

Прекарването на един следобед в тези три градински задачи, които трябва да свършите преди първите слани, може да ви спести много разочарования през пролетта. Разликата е между това да започнете сезона с процъфтяващи лехи, готови за засаждане луковици и ненапукани саксии или да се борите да възстановите всичко, което сте загубили в една студена нощ.

Затова проверете очакваната дата на замръзване, вземете ръкавиците си и се отнесете към това като към сезонен ритуал. Вашата пролетна градина започва през есента.

Още: Тайната на успешното пресаждане на лозите – кога и как да го направите правилно