Русия предаде на Украйна 1000 тела, твърди, че са на военни

23 октомври 2025, 14:59 часа 732 прочитания 0 коментара
Още 1000 тела, за които Русия твърди, че принадлежат на украински военнослужещи, са върнати в Украйна, съобщи Координационният щаб за третиране на военнопленници. Изледователи и криминалисти от украинското Министерство на вътрешните работи ще проведат необходимите експертизи и ще идентифицират върнатите тела в близко бъдеще.

Припомняме, че президентът Володимир Зеленски наскоро заяви, че по време на едно от репатриранията Русия е предала на Украйна телата на 20 загинали руски войници заедно с телата на украински защитници. Освен това от Министерството на вътрешните работи на Украйна отбелязаха, че Киев е върнал на Москва три тела на руски войници, които Москва е предала на Киев заедно с загиналите украински войници.

Размяната на тела на загинали войници започна в началото на лятото след разговорите между руска и украинска делегация в Истанбул.

Елена Страхилова
