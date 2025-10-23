Войната в Украйна:

Военнослужещ от Специалните сили пострада при парашутен скок, отведоха го с хеликоптер в болница

Военнослужещ от Специалните сили пострада при парашутен скок, отведоха го с хеликоптер в болница

Тежък инцидент по време на планирани парашутни скокове с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции. За това съобщиха от Министерството на отбраната. Боец от специалните сили е пострадал по време на рутинни скокове на летище Чешнегирово днес. Военнослужещият е със сериозни травми. Откаран е в пловдивската университетска  болница "Свети Георги".

Пострадалият младши сержант М.М. е транспортиран незабавно с военен хеликоптер в болницата, където медицински екипи извършват необходимите изследвания, за да се установи състоянието му. За инцидента са уведомени близките на военнослужещия, а разследването за причините предстои.

Елин Димитров
