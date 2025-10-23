Войната в Украйна:

Стига криене зад гърбовете на мъжете: Призив към жените в Украйна да воюват

Жените трябва да участват активно в защитата на държавата и да не бягат от военната служба, а да изпълняват задачи наравно с мъжете. Това е мнението на Иван Тимочко, председател на Съвета на резерва на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна. Според него е време да се преодолеят стереотипите за "женски" и "мъжки" задачи в армията, тъй като жените са способни да изпълняват редица задачи и на предните линии, и в тила. Следва да се намали и обществената съпротива срещу евентуалното набиране на жени в редовете на военните в бъдеще, смята той.

Логично е да се формира резерв от жени и това трябва да е заложено и в закона, казва той в интервю за "Телеграф"

"Да се смятат определени професии за "мъжки" или "женски" е неправилно. Службата за жените е доброволна. И аз постоянно казвам: колкото по-малко жени се крият зад гърбовете на мъжете, толкова по-малко ще се говори за набиране в армията на жени под натиск", казва още Тимочко.

Той отбелязва, че в страни като Израел, скандинавските държави, Австрия, в някои арабски страни служенето на жените в армията е обичайна практика, която у никого не предизвиква учудване или тревоги.

И добави, че когато врагът обстрелва мирни населени места, той не прави разлика между мъже и жени.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
