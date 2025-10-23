Зеленски: "Томахоук" не са само в САЩ, говорим с други съюзници да ни ги дадат (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че някои европейски страни също разполагат с оръжия с голям обсег, включително крилати ракети „Томахоук“, които САЩ на този етап отказват да предоставят на Киев. Украйна вече е започнала преговори с тези страни по отношение на ракетите, посочи държавният глава в изявление по време на речта си на заседанието на Европейския съвет днес, 23 октомври.

Думите му идват на фона на информация, публикувана от The Wall Street Journal, че САЩ са вдигнали забраната си за използване на британско-френските ракети Storm Shadow за обстрел по цели в Русия. Навигацията на тези далекобойни оръжия е свързана с американски технологии. Доналд Тръмп обаче нарече това "фалшива новина": Не само санкции, но и някои ракети: Тръмп най-после натисна Путин (ОБЗОР - ВИДЕО).

Зеленски: Режимът на Путин трябва да почувства реалните последствия от тази война

"Трябва да разглеждаме действията си не само като отбранителни, въпреки че това е основната цел. Трябва също така да формираме политиките си така, че да предотвратим разпространението или повторението на разрушителните тактики на Русия – в Европа или другаде. Ето защо, когато говорим за оръжия с голям обсег, например за Украйна, имаме предвид, че режимът на Путин трябва да почувства реалните последствия от тази война", заяви Зеленски пред евролидерите.

В тази връзка държавният глава на Украйна призова европейските лидери да подкрепят всичко, което ще помогне на Киев да получи такива способности, защото „това наистина има значително въздействие върху Русия“.

Снимка: president.gov.ua

Още: Зеленски: Ракетите "Томахоук" показаха - колкото по-далекобойни са оръжията ни, толкова по-готова е Русия да спре войната (ВИДЕО)

"И не само САЩ разполагат с тези оръжия с голям обсег – някои европейски страни също ги имат, по-специално „Томахоук“. Вече водим преговори с държави, които могат да помогнат", подчерта Зеленски, цитиран от УНИАН.

Украинският президент отбеляза колко нервен е станал руският диктатор Владимир Путин, когато бе повдигнат въпросът за „Томахоук“. Припомняме, че той заговори как подобен ход ще означава нарушаване на двустранните връзки между САЩ и Русия и че ще бъде ескалация. Путин разбира, че "оръжията с голям обсег могат наистина да променят хода на войната", смята Зеленски.

Още: Зеленски подписа с Швеция меморандум за минимум 120 "Грипен"-а (СНИМКИ)

След срещата на Тръмп с украинския президент в Белия дом миналия петък обаче стана ясно, че на този етап Вашингтон не възнамерява да изпраща на Киев далекобойните оръжия, които са с обсег 1600 или 2500 км, в зависимост от версията: Хилядите руски мишени, участието на САЩ и отговорът на Москва: всичко, което се знае за ракетите "Томахоук".