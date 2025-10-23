Войната в Украйна:

Рекордьор: Осъдиха за 39-и път мъж от Монтана

23 октомври 2025, 18:43 часа 392 прочитания 0 коментара
Рекордьор: Осъдиха за 39-и път мъж от Монтана

Районният съд в Монтана осъди на две години затвор ефективно М.Д.И. (48 г.) от областния град, като за него това е 39-та присъда, съобщиха от Съдебната палата в Монтана, предаде БТА. Присъдата е произнесена за кражба пари от автомобил в условията на опасен рецидив.

Още: Отново инцидент на пътя: Катастрофа между патрулка и кола в Монтана

На 11 ноември 2024 година М.Д.И. проникнал в кола, от където откраднал 1430 лева и други ценности. След като бил заловен и задържан прокуратурата повдигнала срещу него обвинения, а пострадалият от кражбата подал частен иск за възстановяването на откраднатото.

Още: Миризма, отпадъци и отчаяние: Блок в Монтана се превърна в сметище

Пред съда обвиняемият се признал за виновен и получил наказание с 1/3 под минимума за това престъпление. От Съдебната палата съобщиха, че досега М.Д.И. е бил осъждан 38 пъти за престъпления от общ характер – предимно кражби. Последната присъда е влязла в сила на 24 април 2025 година.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Монтана рекорд присъда съд
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес