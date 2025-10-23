Отломка от руска ракета уцели автобус в Московска област (СНИМКИ)

Отломка от ракета-прехващач на руската ПВО система "Панцир" е изненадала неприятно автобус в Московска област. Превозното средство е пътувало от Малино до метростанция "Котелники", когато е било уцелено.

Руската официална версия е, че има незначителни щети заради паднали отломки от дрон. Малко преди 11:30 часа днес, 23 октомври, кметът на руската столица Москва Сергей Собянин съобщи в официалния си канал в Телеграм, че е свален един дрон.

От публикуваните кадри обаче си личи, че не става въпрос за дрон - а за фрагмент от ракета на "Панцир-С1":

A booster stage from a Russian Pantsir-S1 air defense missile pierced the roof of a passenger bus in the Moscow region. Officials from Mostransavto downplayed the incident, claiming the bus was only “slightly damaged” by drone debris. pic.twitter.com/0nsCA6DlIz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2025

Междувременно, този следобед в Белгород "заваля" пореден "дъжд от дронове". Руското военно министерство съобщава за 14 свалени дрона в областта за периода от 12:00 до 16:00 часа московско време. Белгородското издание "Пепел" твърди, че има 12 ранени, включително четирима мъже и две жени след удари по две бензиностанции. За 12-те ранени съобщава и губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков. "Шестима души, включително непълнолетен, бяха ранени, когато дрон удари автобусна спирка в Белгород. Пет жени са получили шрапнелни рани по главата и краката, докато 17-годишно момче е получило баротравма и шрапнелна рана по крака", добавя информационният източник, който по-рано този месец беше обвинен от белгородския губернатор Вячеслав Гладков, че разпространява дезинформация, след като потвърди успешен украински удар срещу важната ел. подстанция "Луч":

