Окончателно! Световна рекордьорка в леката атлетика изгоря за 3 години заради допинг

Световната рекордьорка по маратон при жените Рут Чепнгетич беше наказана за три години, след като е признала допинг нарушение, съобщиха от Отдела за почтеност на леката атлетика. Така нейното наказание окончателно влиза в сила, след като през лятото правата ѝ бяха временно спрени.

Световната рекордьорка в маратона Рут Чепнгетич призна, че е взела допинг

От организацията информираха, че Чепнгетич е признала нарушения на антидопинговите правила за наличието и употребата на забранения диуретик хидрохлоротиазид, който може да се използва за прикриване на употребата на допинг. Тя беше отстранена през юли.

Отдела за почтеност на леката атлетика също така заяви, че Рут Чепнгетич е приела обвиненията и санкцията, последвали положителен тест за забранения диуретик от проба, взета на 14 март.

31-годишната кенийска бегачка подобри световния рекорд с почти две минути по време на Чикагския маратон миналата година, постигайки време от 2.09:56 часа. От организацията заявиха още, че всички постижения и рекорди на Чепнгетич преди пробата от 14 март ще останат в сила.

