Войната в Украйна:

Окончателно! Световна рекордьорка в леката атлетика изгоря за 3 години заради допинг

23 октомври 2025, 19:56 часа 714 прочитания 0 коментара
Окончателно! Световна рекордьорка в леката атлетика изгоря за 3 години заради допинг

Световната рекордьорка по маратон при жените Рут Чепнгетич беше наказана за три години, след като е признала допинг нарушение, съобщиха от Отдела за почтеност на леката атлетика. Така нейното наказание окончателно влиза в сила, след като през лятото правата ѝ бяха временно спрени.

Световната рекордьорка в маратона Рут Чепнгетич призна, че е взела допинг

От организацията информираха, че Чепнгетич е признала нарушения на антидопинговите правила за наличието и употребата на забранения диуретик хидрохлоротиазид, който може да се използва за прикриване на употребата на допинг. Тя беше отстранена през юли.

Още: Да атакуваш световния рекорд в едва втория си маратон: Угандиецът, който даде заявка да счупи 2-часовата бариера

Рут Чепнгетич

Отдела за почтеност на леката атлетика също така заяви, че Рут Чепнгетич е приела обвиненията и санкцията, последвали положителен тест за забранения диуретик от проба, взета на 14 март.

31-годишната кенийска бегачка подобри световния рекорд с почти две минути по време на Чикагския маратон миналата година, постигайки време от 2.09:56 часа. От организацията заявиха още, че всички постижения и рекорди на Чепнгетич преди пробата от 14 март ще останат в сила.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Атлетката, която неочаквано донесе олимпийски медал на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лека атлетика маратон информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес