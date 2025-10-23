Санкциите на Тръмп с вторичен удар по Путин: китайските гиганти казват "не" на руския петрол

Китайските държавни петролни гиганти са спрели покупките на руски петрол, транспортиран по море, след като САЩ наложиха санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ - двете най-големи петролни компании в Руската федерация. Новината съобщи Reuters в четвъртък, 23 октомври, цитирайки множество търговски източници. Тази стъпка идва в момент, в който рафинериите в Индия - най-големият купувач на руски петрол, транспортиран по море - се готвят да намалят драстично вноса си на суров петрол от Русия, за да се съобразят с американските санкции.

Резкият спад в търсенето на петрол от двата най-големи клиента на Москва ще окаже натиск върху петролните приходи в бюджета на Русия, които са и основно перо във финансирането на военната машина на диктатора Владимир Путин.

Спадът ще принуди и най-големите вносители в света да търсят алтернативни доставки, което ще доведе до повишаване на световните цени.

Четирите национални петролни компании на Китай спират руския петрол засега

Китайските национални петролни компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil ще се въздържат от търговия с руски петрол, транспортиран по море - поне в краткосрочен план. Причината са опасения от санкции, казват източниците на Reuters.

Снимка: iStock

Макар Китай да внася по море около 1,4 милиона барела руски петрол на ден, по-голямата част от него се купува от независими рафинерии, включително малки оператори.

Vortexa Analytics оцени покупките на руски петрол от китайски държавни компании на под 250 000 барела на ден за първите 9 месеца на 2025 г., докато консултантската компания Energy Aspects ги оценява на 500 000 барела на ден.

Unipec - търговското подразделение на Sinopec, е спряло закупуването на руски петрол миналата седмица, след като Великобритания включи в списъка си със санкции "Лукойл" и "Роснефт", както и кораби от т.нар. руски сенчест флот и китайски субекти. В списъка тогава влезе и голяма китайска рафинерия.

"Лукойл" и "Роснефт" продават по-голямата част от петрола си на Китай чрез посредници, вместо да сключват сделки директно с купувачите.

Независимите рафинерии ще правят оценка, но вероятно ще продължат да купуват

Независимите рафинерии, от друга страна, вероятно ще преустановят покупките, за да оценят въздействието на санкциите, но все пак ще продължат да купуват руски петрол, казват няколко търговци пред агенцията.

Китай също така внася около 900 000 барела руски петрол на ден по тръбопроводи, като целият обем отива за PetroChina. Според няколко търговци този елемент вероятно ще бъде слабо засегнат от санкциите на САЩ.

Очаква се Индия и Китай да се обърнат към други доставчици, което ще доведе до повишаване на цените на несанкционирания петрол от Близкия изток, Африка и Латинска Америка.

