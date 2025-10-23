Войната в Украйна:

Официално: Лионел Меси обяви къде ще продължи кариерата си

23 октомври 2025, 19:41 часа 700 прочитания 0 коментара
Считаният за най-велик футболист на всички времена - Лионел Меси, обяви къде ще продължи кариерата си. 38-годишният аржентинец избра да подпише нов договор с настоящия си клуб Интер Маями, който се състезава в американското елитно първенство МЛС. Меси поднови контракта до края на 2028 година, като се предполага, че това ще бъде и последният договор в кариерата на легендарния футболист.

Меси ще завърши кариерата си в Интер Маями

Новината за подновения договор бе обявена чрез видео, разпространено от Интер Маями в социалните мрежи. На него се вижда как капитанът на отбора подписва своя контракт в строящия се нов клубен стадион, а на фон се чуват фенове да скандират неговото име. Меси е в очакване и на Световното първенство по футбол през 2026 година в Северна Америка, където ще защитава световната титла с отбора на Аржентина.

Лионел Меси

Лионел Меси е рекорден 8-кратен носител на най-ценното индивидуално отличие във футбола - "Златната топка". Той прекара почти цялата си кариера в Барселона, а след това игра и в Пари Сен Жермен. За Интер Маями той има 82 мача, в които е вкарал 71 гола и е дал 42 асистенции. Ако изпълни договора си до края на 2028-ма, Меси ще остане общо 5 години и половина в клуба. Тогава той ще е на 41 години.

Стефан Йорданов
