Как най-лесно се зазимява киви

Кивито обича слънцето и дългото лято, но у нас студът и резките промени през зимата могат да му създадат проблеми. Как най-лесно да го предпазите, без сложни конструкции и с разумни стъпки, които всеки може да изпълни? Тук ще намерите ясен план кога да започнете, какви материали да ползвате и как да свалите защитата напролет.

Кои видове киви понасят студа по-добре?

„Мъхестото“ киви е чувствително към ниски температури и зимува трудно извън по-меките райони. За по-студени места са по-подходящи т.нар. студоустойчиви кивита, известни и като киубери – те издържат значително по-ниски температури. Изберете вид и сорт според климата и мястото на насаждението (завет, южен склон, дренирана почва).

Кога да започнете и какво е целта?

Не бързайте с покриването – оставете растенията да влязат в покой след първите леки слани. Целта е да се изравнят температурните колебания, да се спре вятърът и да се пазят нежните тъкани от измръзване и изсъхване. При утвърдени лози добавяйте защита поетапно при трайно застудяване.

Базова защита - мулч и загърляне

Първата линия е мулчът – 10-20 см слой сухи листа, слама, кора или компост около основата. При присадени растения загърлете с почва „хълмче“ над присадката. Задръжте мулча с нисък цилиндър от тел или мрежа, за да не се разпилява. Тази проста комбинация пази по-равномерна температура и влага около корените.

Защита на стъблото и леторастите

Стъблото на мъхестото киви е най-уязвимо през зимата. Увийте го рехаво с дишащ материал – зебло или нетъкан текстил – без да стягате. При млади растения добавете „яка“: широка тръба от мрежа, запълнена с листа. Не лепете плътно найлон – той задържа влага и може да доведе до загниване. Ако лозата е на решетка, наведете част от леторастите по-ниско и ги покрийте с текстил в най-студените нощи.

Киви в саксия - какво е различното?

Кивито в контейнер изстива бързо. Преместете саксията на завет – до южна стена, в неотопляем гараж или оранжерия. Изолирайте стените на съда с картон, а повърхността – с дебел мулч. Поливайте умерено (рядко, но без пълно пресъхване), защото сухите корени са по-чувствителни към студ.

Подрязване и подготовка преди студа

Не правете силна резитба късна есен – тя стимулира нов растеж, който лесно измръзва. Ограничете се до премахване на болни и счупени части и фиксирайте лозата към опората. Основната резитба оставете за края на зимата или ранна пролет, когато опасността от силни студове отмине. Преди първите сериозни застудявания полейте обилно, за да наситите корените с влага.

Допълнителни мерки при студени и открити места

На ветровити терени и при прогноза за температури под -15 °C добавете втори слой защита: телена кошница около стъблото, пълна с листа, отвън обвита със зебло. В най-студените нощи покрийте цялата лоза с дишащ текстил, закрепен леко към опората. При късни пролетни слани дръжте под ръка агротекстил и покривайте новите леторасти – именно те се повреждат най-лесно.

Кога и как да свалите защитата?

Започнете постепенно, когато почвата се размрази трайно и дните се затоплят. Първо махнете външния текстил за няколко часа дневно, после свалете листния пълнеж и накрая мулча – оставете тънък слой до стабилно затопляне. Проверете стъблото за измръзвания и направете основната резитба до здрава пъпка. В първите седмици пазете младите при прогноза за слана – кивито тръгва рано и новият растеж е крехък.

Чести грешки, които да избегнете

Прекалено ранно и плътно покриване, което задържа влага и води до загниване.

Използване на найлон без вентилация – създава конденз и рани по кората.

Липса на мулч около основата – корените страдат от резки колебания.

Силна есенна резитба – провокира измръзващ растеж.

Пренебрегване на пролетните слани – новите леторасти искат бърза защита.

Зазимяването на кивито е лесно, ако мислите за три неща: стабилна температура около корените (мулч и загърляне), защита на стъблото с дишащ материал и навременни действия при мраз и вятър. Избирайте вид, съобразен с климата – студоустойчивите кивита понасят зимите по-добре от мъхестото. Не бързайте нито с покриването, нито с резитбата, и сваляйте защитата постепенно напролет. Така лозата ще стартира силно сезона и ще ви се отблагодари с повече растеж и плод.