Този трик с падналите листа ще спести време, пари и нерви на всеки градинар

Трудно е да си представим красива градина без широколистни дървета и храсти. Недостатък е, че през есента се натрупват много листа, които трябва редовно да се събират и изхвърлят.

Как ефективно да премахнете листата

Събирането на листа е доста досадна задача. В есенните ветровити дни често ви се иска да започнете отново от единия край на градината, веднага след като сте събрали купищата листа от последните няколко дни.

Въпреки това е важно да не чакате твърде дълго: Моравата трябва да се поддържа без листа, доколкото е възможно. Листата ограбват тревата от светлина и се образуват жълти петна, ако чакате твърде дълго, за да ги почистите. Мокрите листа също бързо стават хлъзгави по пътеките и алеите, което увеличава риска от падане, особено за възрастни хора.

Ако искате да улесните работата си, трябва да помислите за закупуването на духалка за листа. Дните на шумните двигатели с вътрешно горене, които често предизвикваха спорове със съседите, отдавна са отминали.

Днес има съвременни безжични инструменти, при които само духалката издава шум. Те са значително по-тихи от духалките за листа с бензинови двигатели, но все пак много мощни.

Независимо дали използвате конвенционална гребло за листа или духалка за листа, важно е винаги да работите по посока на вятъра. Това гарантира, че прясно изметените листа няма да бъдат веднага върнати обратно върху току-що почистените площи.

Между другото, косачката за трева е и ефикасен инструмент за премахване на листа от тревата. Тя събира листата в коша, нарязва ги и ги смесва с окосената трева, създавайки идеална смес, която се разлага особено бързо в компостера.

Изхвърлете листата в компостера

Първото място за събиране на всички градински отпадъци е добър, просторен контейнер за компост. Когато обаче изхвърляте листа в него, внимавайте да не добавяте твърде много. Листата имат относително високо съотношение въглерод-азот, което означава, че съдържат много въглерод, но много малко азот, което значително забавя разграждането.

Освен това листата се компресират под налягане, което нарушава снабдяването с кислород, който е важен за разграждането. Следователно, трябва или да смесите листата с богат на азот материал, като например окосена трева, или алтернативно да ги поръсите със слоеве рогова брашно или ускорител на компостирането. Смесването им с нарязани клони и клонки също се е доказало като ефективно, тъй като едрите частици между листата осигуряват добра аерация.

Използвайте листата като мулч в декоративната градина

Ако имате подходящи растения в градината си, не е нужно да прибягвате до компост: просто разпръснете листата като мулч под храсти или върху почвопокривните растения. Листата се разлагат под растителната покривка и осигуряват на почвата ценен хумус.

Листен мулч в зеленчуковата градина

Ако зеленчуковата ви градина е оставена предимно без обработване през есента, трябва да покриете почвата и с листа. За да предотвратите отвяването им, можете след това да покриете слоя с добре угнил кравешки тор. Тежкият тор държи листата на място и с високото си съдържание на азот насърчава бързото разлагане.

Самият слой листа предпазва откритите лехи от ерозия през зимата и предотвратява прекомерните температурни колебания, които могат да увредят почвения живот. В края на зимата целият слой се обработва плитко или се прекопава с лопата.

Тази обработка върши чудеса в дългосрочен план, особено върху много глинести почви, тъй като те стават значително по-рохкави, по-богати на хумус и по-малко склонни към образуване на кора на повърхността по време на продължителни сухи периоди. Комбинираното снабдяване с хранителни вещества и хумус е полезно и за песъчливите почви: те стават по-плодородни и задържат влагата по-добре.

Ягодовите храсти като малини и боровинки също растат много по-добре, ако почвата под плодовете е покрита с дебел слой листа всяка есен. Като горски растения, те обичат богати на хумус, рохкави почви с балансирани водни нива.

Със сигурност има разумни начини да рециклирате есенните си листа в собствената си градина. И от екологична гледна точка, всички те са много по-добри от това да ги изхвърляте в кошчето за отпадъци. Същото, разбира се, важи и за окосената трева, зеленчуковите остатъци и всички други градински отпадъци.

