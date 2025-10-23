Елена Поптодорова: Почти половината от регионите в Русия страдат от остър недостиг на бензин

Санкциите на САЩ и Европейския съюз срещу Русия не са само икономически мерки, а ясен политически сигнал за отговорност за войната в Украйна. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV Елена Поптодорова, експерт по международна политика. „Тези санкции на президента Тръмп спрямо Русия и лично срещу президента Путин са предупредителни и строго политически“, каза Поптодорова.

Още: Санкциите на Тръмп с вторичен удар по Путин: китайските гиганти казват "не" на руския петрол

„За първи път имаме американска официална позиция кой е виновник за войната и кой носи отговорност за нейното продължаване. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент ясно заявява, че санкциите се налагат предвид отказа на Путин да прекрати тази безсмислена война“, поясни още тя.

Кога ще се усети ефектът от санкциите?

Според нея ефектът от санкциите няма да е мигновен. „Да, вярно е, че такъв революционен ефект няма. Санкциите са икономически инструмент с отложено действие. Факт е, че руската икономика не е в добро състояние – почти половината от регионите в Русия страдат от остър недостиг на бензин. Това е инструмент, който има продължително действие“, категорична е тя.

Още: Новите санкции на ЕС срещу Русия засегнаха и Елеонора Митрофанова

Поптодорова подчерта и политическата логика зад действията на американската администрация. „Не бива администрацията да смята, че с един взривен удар решава въпроса. Това е последователна, дълга политика. Санкциите зависят от готовността на Путин да седне на масата за преговори. Те не са за безсмислени разговори, както каза Тръмп, отлагайки срещата в Будапеща“, обясни Поптодорова.

"Няма признаци за промяна в исканията на Москва"

Поптодорова посочи още, че санкциите не могат да бъдат ефективни без координация с Европа и подкрепа за Украйна. „Това не е самостоятелен акт. Трябва да е координирано с ЕС. Нищо няма да се случи, ако няма и военна помощ за Украйна. Краен мир може да бъде постигнат само ако Тръмп заедно със съюзниците осигурят въоръжение, което да предотврати следващи военни стъпки“, каза още тя.

Още: Кремъл не посмя да се озъби на Тръмп, използваха Медведев: САЩ са наш противник

Поптодорова коментира и реакциите на руската страна. „Русия нарича санкциите временни, но това зависи от готовността на Путин да приеме предложението за прекратяване на огъня. Няма признаци за промяна в исканията на Москва“, категорична бе Поптодорова.

Още: Елена Поптодорова: Светът никога не е бил толкова близо до горещ конфликт след Втората световна война