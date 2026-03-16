НЕ засаждайте малини до това растение -няма да има реколта и храстите ще изсъхнат

Какви условия са най-добри за отглеждане на малиновите храсти, за да е богата реколтата им?

Малините се считат за една от най-популярните ягодоплодни градински култури. Те са сравнително непретенциозни в грижите, но в същото време много чувствителни към условията на отглеждане и близостта с други растения. Неправилно избраното място за засаждане може да доведе до намаляване на добива или дори до постепенно изсъхване на храстите. Агрономите подчертават, че при планирането на ягодоплодна градина е важно да се вземе предвид не само осветлението и съставът на почвата, но и растенията, които растат наблизо. Някои култури могат да повлияят негативно на малините поради конкуренцията за хранителни вещества и често срещаните болести.

Кое растение не трябва да се засажда до малини?

Експертите предупреждават да не се засаждат малини до ягоди или диви ягоди. На пръв поглед тези култури може да изглеждат като безопасни съседи, но всъщност имат общи проблеми. Основната причина са едни и същи вредители и гъбични заболявания. Ако болести или вредители се появят по ягодите, те могат много бързо да се разпространят и върху малините.

Малините и ягодите могат да страдат от подобни гъбични инфекции, включително кореново гниене и някои видове петна. Когато тези растения се отглеждат заедно, рискът от разпространение на болести се увеличава значително. Освен това и двете култури имат повърхностни коренови системи, което означава, че те активно се конкурират за влага и хранителни вещества в горния слой на почвата.

В резултат на това малините могат да получават по-малко хранителни вещества, което постепенно отслабва храстите. Това води до намаляване на броя на плодовете и влошаване на качеството им. Поради тази причина малините и ягодите не трябва да се засаждат в непосредствена близост.

За да растат добре малиновите храсти и да дадат изобилна реколта от сладки плодове, е важно да им се осигури достатъчно светлина, плодородна почва и правилното съседство с други култури.

Експертите съветват препоръчват засаждането на малини да се осъществява в добре осветени места с рохкава и питателна почва. Препоръчително е също да се остави достатъчно разстояние между редовете, така че храстите да имат място за развитие.

Правилното разположение на ягодоплодния храст помага за намаляване на риска от болести и насърчава образуването на силни и продуктивни растения.

