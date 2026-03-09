Повече малини без много усилия: Ето тази ключова стъпка прави разликата

Малините скоро ще прекъснат периода на покой след зимата и ще започнат енергичен растеж, последван от цъфтеж и плододаване. Въпреки това, струва си да се извърши едно просто третиране, което значително подобрява добивите. Началото на март е идеалното време за провеждането му. Разликата във вашата реколта ще бъде забележима много бързо.

Резитба на малини, която променя всичко

Краят на февруари е идеалното време за резитба на малини – процедура, извършена сега, ще доведе до значително по-голяма и по-здравословна лятна реколта. Процедурата трябва да бъде доста драстична – само тогава храстът ще започне да дава още повече плодове. Преди да започнете, подгответе остри и чисти инструменти. Най-добре е да ги дезинфекцирате предварително, за да предотвратите разпространението на патогени.

Повтарящите се малинови пръчки (есенни сортове) трябва да се подрязват на 5-10 см над земята. Това може да ви се стори прекомерно, но не е – това позволява на растението да претърпи истинско прераждане. Малините съхраняват богатство от хранителни вещества в корените си преди зимата. Следователно, след радикална резитба, те ги използват, за да произведат нови, много силни издънки. Именно върху тези издънки по-късно ще се появят най-големите и вкусни плодове.

Ранната резитба, извършена в края на зимата, има и други предимства. На първо място, старите клони осигуряват идеално убежище за паразити и гъбични спори. Те благоприятстват развитието на опасни болести като сива плесен и ръжда. Премахването на тези малинови части през февруари значително намалява риска от развитие на патогени.

Първите плодове на подрязаните храсти обикновено се появяват през юни, а получената реколта може да бъде изключително обилна. Освен това, подмладените растения, които естествено повтарят плододаването, ще дават малини редовно през цялото лято. Понякога реколтата продължава дори до началото на есента, до първите слани.

Защита на малиновите пръчки след резитба

Резитбата не е единственото третиране, което укрепва малините и допринася за по-доброто плододаване. Защитата на пръчките и целия храст също е от решаващо значение. Веднага след резитбата почвата около растението се излага на атмосферните влияния. Дъждовете и слънчевата светлина насърчават растежа на плевелите.

Важно е старателно да защитите зоната около малините, а най-ефективният метод е мулчирането. Можете да използвате дървени стърготини, слама или паднали листа. Този слой изпълнява три основни функции.

Първо, той предпазва почвата от загуба на влага и помага за поддържането на постоянно ниво. Второ, той потиска растежа на плевелите и трето, обогатява почвата с органична материя. Мулчът ще се разложи с времето и ще увеличи количеството хумус, което подпомага здравословното развитие на растенията.

Ако има риск от повторни по-силни слани след резитба, е добре да покриете храстите с агротекстил, особено за младите растения. Това решение е подходящо и за сортове, чувствителни към пролетните температурни колебания. Както с мулч, така и с агротекстил, не забравяйте да поддържате циркулацията на въздуха. Растението трябва да диша, а почвата трябва да остане умерено влажна - това ще позволи на подрязаните храсти да се регенерират по-бързо и ще ви възнагради с обилна реколта.

