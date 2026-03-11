Не забравяйте да подрежете този храст в края на зимата

В сравнение с пролетта и лятото, зимата може да изглежда като извън сезона за градинарите, тъй като нямат нищо друго, освен да чакат растенията им да се събудят отново. Някои зимни грижи обаче, особено що се отнася до плододаващи растения във вашия двор, могат да окажат голямо влияние върху реколтата ви през следващата година. Едно често срещано растение, за което това се отнася, е вашият малинов храст (Rubus idaeus). Първата стъпка към отглеждането и грижата за малиново растение е да разберете дали вашият малинов храст е есенноплоден сорт, тъй като нуждите от резитба за тях са различни от тези за летните им аналози.

Засаждане на малини през октомври: Какво трябва да знаете за него?

Това е така, защото малините могат да бъдат класифицирани в две широки категории: малини с примокани и малини с едноцветни издънки. Разликата между примокани и едноцветни малини е важна , защото ви казва не само кога да очаквате реколта от плодове, но и как най-добре да подрежете храста си, за да осигурите най-добър добив. Примоканите малини дават плодове на нови издънки (примокани) и обикновено са готови за прибиране на реколтата в края на лятото или есента. Някои градинари ги наричат ​​есеннородни малини заради типичното време за прибиране на реколтата.

Флориканските сортове, от друга страна, дават плодове на стари издънки или по-точно на второгодишни пръчки (флорикани). Тоест, пръчките, които са се появили миналото лято и след това са се втвърдили през зимата, са тези, които ще дадат плод тази година. Флориканските сортове не трябва да се подрязват, докато не са дали реколта през лятото. Вашият есеннорастящ или есеннорастящ малинов храст има различни нужди от резитба. Ако знаете със сигурност, че имате есеннорастящ сорт, ето най-добрия начин да го подрежете.

Защо (и как) да подрязваме есеннородещите малини в края на зимата

Независимо дали току-що сте засадили нов малинов храст в градината си миналата година или се грижите за такъв от години, може да е трудно да разберете точно кога и как да подрязвате малините, за да си осигурите сочна реколта . За малините, които растат есенно или растат есенно, най-добрата практика е да отрежете пръчките в края на зимата или началото на пролетта, точно преди да започне новият растеж. Тъй като плодовете се появяват върху новите издънки, няма нужда да оставяте старите пръчки на място. Всъщност някои градинари просто косят малините си, за да отрежат бързо всички стари пръчки до земята. С този метод можете да очаквате една реколта в края на лятото или началото на есента.

Единственото изключение от това правило за подрязване в края на зимата са градинарите, които се борят с гладни зайци или други тревопасни диви животни, които са склонни да дъвчат спящи пръчки през зимата. Дъвченето може да повреди вашите ягодоплодни храсти, причинявайки зимни наранявания, които са по-трудни за преодоляване от растението. Ако гризащите бозайници са заплаха за вашите малинови растения, окосете пръчките през есента, веднага след като изпаднат в латентно състояние - сигнализирано от слаб растеж и паднали листа - или в началото на пролетта, точно преди да поникнат нови издънки.

Нужди от резитба за есеннородящи малини в сравнение с вечнородящи малини

В категорията малини, носещи еднолистни пъпки, ще видите етикети като есеннородещи, вечнородещи или малини с двойна реколта. Тези етикети са отчасти базирани на селекцията, като някои сортове са разработени, за да произвеждат множество реколти от плодове в един сезон. Въпреки това, може би е по-добре да се мисли за това като за техника на резитба – понякога наричана двойна реколта.

Причината е, че всички малини, които дават два пъти плод или дават вечни плодове, всъщност са с еднолистни стъбла. Ако имате някакъв сорт еднолистни стъбла, независимо от името му, можете да насърчите многократното събиране на реколтата, като адаптирате техниката си на резитба. За да направите това, не отрязвайте цялата стъбла, както обикновено правите при малините, които дават есенни плодове. Вместо това, отрежете горната трета или около това от стъблата, които вече са дали плод. Долната част на тези стъбла, които не са дали плод миналия сезон, може да даде реколта в началото на следващия сезон. След като дадат плод, не забравяйте да ги подрежете, за да освободите място за нов растеж. Този нов растеж е това, което ще ви даде втората ви реколта през есента.

Трябва ли да се занимавате с двойна реколта? Резитбата за една есенна реколта би трябвало да доведе до по-голям общ добив, отколкото техниката с двойна реколта. Ако крайната ви цел е да получите колкото се може повече малини от храста си, можете да се придържате към една твърда синя слива в края на зимата. Ако обаче семейството ви не може да изяде тази голяма реколта достатъчно бързо, изборът на техника с двойна реколта може да бъде добър начин да разтегнете реколтата си през целия вегетационен период.