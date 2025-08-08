Войната в Украйна:

08 август 2025, 16:00 часа 0 коментара
Растения, които добавят азот към почвата за по-здрава градина

Азотът е един от най-важните компоненти на градинската почва, тъй като помага на растенията да изградят аминокиселините, от които се нуждаят, за да процъфтяват. Но азотът може да се изчерпи с времето, което означава, че ще трябва да намерите начини да поддържате неговото присъствие. Въпреки че можете да подобрите почвата си с торове , за да заместите загубения азот, друг начин да увеличите присъствието на този елемент е да отглеждате растения, които добавят азот към почвата.

По-долу ще споделим растенията, които фиксират азот и които нашите градинарски експерти препоръчват да отглеждате във вашата градина.

Грах

Когато градинарите говорят за растения, които фиксират азот, грахът ( Pisum sativum ) често е начело в списъка. Тези трудолюбиви бобови растения са добре известни със способността си да фиксират азот в почвата. „Обичам да засаждам грах през пролетта и есента в моята ядлива градина , както за да го имам като ядлива култура, така и за да дам тласък на почвата в градината си за следващия сезон на отглеждане“, казва авторката Кати Дженц. „Можете просто да отсечете растенията, след като спрат да произвеждат цветове и шушулки, и да оставите растенията да се разлагат на място, за да добавите още повече хранителни вещества обратно в почвата.“

Зелен фасул

Обикновеният фасул ( Phaseolus vulgaris ) е друго бобово растение, което фиксира азот. Може би не си представяте веднага зеления фасул като шушулковидна култура, тъй като ядем, когато е още крехък и тънък, но той попада в същата категория. Фасулът също така подобрява приема на вода и хранителни вещества чрез симбиотична връзка с гъбичките в почвата.

Боб

Една от най-старите опитомени култури, бобът ( Vicia faba ), известен още като бакла, е чудесен азотфиксатор. „Запълвам празни места в градината си за хладния сезон с този боб“, казва майстор градинарката Анджела Джъд. „За най-голяма полза от азотфиксирането, го отрязвам преди да цъфти и оставям корените в почвата да се разложат. Използвам връхните части като покривна култура, която се нарязва и оставя, за да добавя органична материя преди пролетното засаждане.“

Вигов грах

Вигната ( Vigna unguiculata ), известна още като черноока грах, се отглежда заради красотата си и многобройните си кулинарни приложения, но можете да я отглеждате и заради свойствата ѝ да фиксира азот. „Лесно е да засадя семена от вигната на открити места в лятната ми градина“, казва Джъд. „Те са топлоустойчиви , устойчиви на суша и помагат за възстановяване на уморената почва. За най-голяма полза от фиксирането на азот, ги отрязвам на нивото на почвата, преди да дадат зърна.“

 

Гергана Шумкова
