Разсадът на доматите побелява: Какви са причините и как да го спасите

Внезапното обезцветяване на листата след пресаждане на разсада на доматите в открита земя или в оранжерия е сериозен признак, който не бива да се пренебрегва. Експертите казват, че този проблем най-често засяга разсада от домати, но засяга и други зеленчукови култури. За да се спаси бъдещата реколта, е изключително важно своевременно да се установи основната причина, тъй като лечението е различно спрямо причините за възникването на проблема.

Защо листата на разсада побеляват?

В по-голямата част от случаите, когато листата побеляват в първите дни след засаждането, причината е агресивно слънчево изгаряне. Растенията, отглеждани в комфортни стайни условия, имат деликатна структура и не са адаптирани към агресивно ултравиолетово лъчение. Ако разсадът е засаден неподготвен на пряка слънчева светлина, без предварително да се аклиматизира, слънцето веднага разрушава хлорофила в тъканите му.

Симптомите на това увреждане могат да варират. Понякога само най-младите листа побеляват. В други случаи са засегнати само върховете, а в най-лошия случай цялата листо изсъхва и се накъдря, оставяйки живо само централното стъбло.

За да се предотврати този проблем, е много важно растенията да се закаляват преди засаждане, като постепенно оставяте разсада да привикне към пряка слънчева светлина, докато все още е на перваза на прозореца.

Ако периодът на адаптация е пропуснат, единственото решение е да се създаде временно убежище от лутрасил или друг нетъкан материал. Това покритие ще разсейва светлината, позволявайки на растенията постепенно да се аклиматизират към новите условия. Ако вече са се появили изгаряния, е невъзможно да се възстанови цветът на листата, но можете да поддържате жизнеспособността на самото растение, като го третирате три пъти с биостимуланти.

Що се отнася до закалените растения, 99 от 100 случая на обезцветяване на листата са причинени от гъбични заболявания. Едно такова заболяване е кафявото петно, което вирее в оранжерийна топлина и влажност. То се проявява като характерен бял мъх от долната страна на листата, който в крайна сметка става кафяв, докато от предната страна се образуват отчетливи жълти петна. За борба с това заболяване, осигурете добра вентилация и извършете четири последователни третирания с бордолезова течност.

Защо листата на разсада от домати пожълтяват

Също толкова опасно е бялото гниене, което напада плодовете и стъблата в студените и влажни лета. Може да се разпознае по слузеста тъкан и бяло покритие близо до кореновата шийка, което води до бързо изсъхване на храста. Тъй като засегнатите растения не могат да бъдат спасени, те трябва незабавно да бъдат отстранени от лехата, за да се защитят здравите съседни растения.

Брашнестата мана, причинена от торбеста гъба, е важна причина за побеляване на листата. Тя се проявява като бели петна по долната страна на листата и жълтеникави следи по горната повърхност, което бързо води до пълно изсъхване на листната плоча. В периоди на продължителни валежи се препоръчва употребата на фунгицид за профилактика. Ако заболяването вече е започнало, засегнатите участъци трябва да се отрежат и изгорят, а отрязаните участъци да се третират с калиев перманганат.

Септорозата по листата, или бялото петно, има подобен ефект. Заболяването започва с малки кафяви петна, които се разрастват в по-големи области, бели отвътре и жълти по краищата. Контролът на септориозата по листата изисква пълно отстраняване на засегнатите листа и използването на съвременни биофунгициди, като например Фитоспорин.

Също така, не забравяйте за късната мана, която често се разпространява по доматите от картофите. Симптомите ѝ включват бяло покритие от долната страна на листата и кафяви петна по стъблата и самите домати, които се втвърдяват и гният отвътре. Бързото отстраняване на болните части и термичната обработка на реколтата в гореща вода може да помогне частично за минимизиране на загубите. Прецизният контрол на влажността и температурата остава най-добрият начин за предотвратяване на всички гъбични заболявания.

