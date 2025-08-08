Семена за засаждане през август

През август вашите растения ще растат бурно, а горещото време ще им даде прилив на енергия, за да дадат последен тласък преди края на лятото. Насладете се на плодовете на труда си, тъй като този месец ще можете да съберете много зеленчуци и салати, а по-голямата част от цветята ви би трябвало да са в цъфтеж!

Август е чудесен месец за сеитба на семена за цвят през по-студените месеци или за засаждане на семена в земята, за да планирате предварително ранно пролетно оцветяване през следващата година. Това е и идеалното време за сеитба на зеленчуци за зимни култури или за презимуване на пролетни култури.

Най-добрите семена за сеитба през август

Зеле

Този месец можете да засеете пролетно зеле в зеленчуковата леха. В началото на следващата година, когато няма много друга реколта, ще бъдете много благодарни, че имате прясна реколта зеле, готова за бране.

Добра практика е да се избягва засаждането на кръстоцветни растения в същата почва, в която са били засадени други кръстоцветни растения предходната година. Полезно е също така да се покрият със защитна мрежа или платно, за да се предотвратят нападения от птици и насекоми.

Зелето произвежда рехави глави с тъмнозелени листа с добър вкус и хранителна стойност. Устойчива на болести и издръжлива, тази надеждна зимна култура може да се бере като рехави глави с листа, подобно на пролетните зеленчуци, или да се остави да узрее, за да се получат глави, които могат да се консумират като зеле.

Виола

Засяването на семена за виола в края на лятото е чудесен начин да се подготвите за изобилие от цветове през студените зимни месеци. Виолите могат да се засяват или през пролетта за летен цвят, или в края на лятото за цвят през зимните месеци.

Виолите са идеални за саксии или пред бордюри. Венчелистчетата на виолата често са годни за консумация и могат да се добавят към салати.

Грижа за растенията

Поливането и подхранването на растенията ви е основен приоритет този месец. Тъй като времето вероятно ще бъде много горещо и сухо, поливането е изключително важно, за да продължите да събирате зеленчуците си и да помогнете на цветята си да продължат да цъфтят. Тъй като нивата на водата вероятно са ниски във Великобритания през август, използването на съхранена вода от бидони или сива вода от миене на съдове може да бъде наистина полезно и чудесен начин да избегнете използването на водопроводна вода.

Прибиране на реколтата

Този месец има толкова много реколта, която трябва да съберете, всъщност е много вероятно да имате толкова много пресни зеленчуци, които ще можете да споделите с приятели и семейство! Моркови, маруля, спанак, домати, цвекло, грах, къдраво зеле, патладжан, манголд, царевица, бял фасул, артишок... списъкът е безкраен!