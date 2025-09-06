Септември е идеално време за засаждане на тези многогодишни растения

Септември е идеално време за засаждане на многогодишни растения в много градини. За повечето от нас това е краят на лятото и началото на есента. Все още можем да очакваме много топли дни, но студените дни и първите слани и замръзване не са твърде далеч. По-хладните дни на септември са лесни за новозасадените многогодишни растения, а и за градинарите!

Друга добра причина да засадите цъфтящи през пролетта многогодишни цветя сега е да им помогнете да се вкоренят. Засаждането през септември им дава време да развият силни корени, преди земята да замръзне. Ако ги засадите през пролетта, те ще вложат повече енергия в цъфтежа, отколкото в растежа на корените.

Имайки това предвид, ето някои от любимите ни многогодишни растения с пролетни цветя, които можете и трябва да засадите сега.

Алиум

Алиумът е род цъфтящи растения, който включва лук и чесън. Когато говорим за цъфтящи многогодишни растения, алиумът се отнася до декоративен лук - високо пролетно и ранно лятно цвете.

Те могат да растат до 1,2 м височина и да цъфтят с уникални, кръгли цветни главички, съставени от десетки малки, звездовидни цветове.

Пенстемон

Пенстемонът ( Penstemon spp.), известен още като брадат език, цъфти през пролетта и лятото на стъбла с височина до 1,5 м. Отделните цветове са малки и подобни на тези на щракачите , с които са роднини. Можете да ги намерите в почти всеки нюанс, включително синьо, лилаво, бяло, розово, червено и жълто.

Лесно е да се размножават пенстемони от резници по това време на годината, но можете да ги започнете и от семена

Нарциси

Нарцисите са сред най-емблематичните пролетни цветя и растат от луковици, засадени през есента. Нарцисите принадлежат към рода Narcissus . Те растат до не повече от около 30 инча (0,8 м) височина и са чудесни за бордюри и бордюри. Те също така се вписват добре в естествени насаждения.

Можете да намерите различни сортове нарциси в класическо жълто, но също така в бяло или прасковено, с двойни венчелистчета и множество цветове.

Брадат ирис

За красиви пролетни цветя е трудно да се надминат високите, елегантни ириси. Брадатите ириси растат до около 1,2 м височина и цъфтят в различни цветове в зависимост от сорта: лилаво, жълто, оранжево, червено, бяло, розово и двуцветно.

Засадете брадатия ирис на слънчево място и в добре дренирана почва. Ирисите не понасят глинести почви, но растат добре в песъчлива или дори чакълеста почва. Много разновидности на брадатия ирис цъфтят през пролетта, включително „Maid of Orange“, „Clarence“, „Hello Darkness“ и „Rare Treat

Крокус

Минзухарът е друг класически пролетен луковичен растение, което трябва да се засажда през есента. Подобно на нарцисите, минзухарите са многогодишни растения и се разпространяват всяка година. Можете да използвате минзухари в лехи или по краищата на растенията, но помислете за засаждането им на поляна или дори в моравата. Те ще осигурят естествен ранен пролетен цвят, когато се появят преди повечето други цветя, а след това ще избледнеят, за да могат тревата да поеме контрола.

Божури

Божурите ( Paeonia officinalis ) са стари любимци на градини. След като се установят, те изискват минимални грижи и могат да растат в широк спектър от градини

Засадете божури през есента, но имайте предвид, че те са капризни относно пресаждането. Не се тревожете, ако не цъфтят на следващата година. Засадете божурите на място с пълно слънце и добре дренирана почва. Смесете компост с почвата и те няма да се нуждаят от тор по-късно.

Кукуряк

Едно от най-ранно цъфтящите многогодишни растения, кукурякът цъфти през пролетта или, в по-топъл климат, през зимата. Поради тази причина се нарича още „постна роза“. Кукурякът е ценен заради ранните си цветове в нюанси на бяло, жълто, лилаво и розово.