Стайното растение, което вирее с малко вода и е лесно за грижи

Може да ви изненада, че повечето често срещани проблеми със стайните растения не идват от небрежност, а от прекалено много внимание. За градинарите, отглеждащи растения на закрито, поливането е грижата за растенията, която поражда най-много съмнения. Изненадващо лесно е случайно да дадете на растенията си твърде много вода. За щастие има признаци, за които да внимавате - като слуз, мухъл и промяна в цвета на листата - които ви показват кога преполивате стайните си растения и причинявате щети.

Въпреки това, ако поливането е нещо, с което се затруднявате, отглеждането на сухоустойчиви стайни растения може да направи градинарството на закрито по-малко стресиращо. Един такъв пример е сортът хоя, наречен „Crimson Queen“ (Hoya carnosa „Krimson Queen“). Това висящо стайно растение се отличава с прекрасни бледорозови цветове с ярко розови центрове и прекрасна двуцветна листа.

Това, което прави хойите, като цяло, привлекателни, е колко добре се адаптират към рутината „по-малкото е повече“. Тази черта ги прави лесно растение за отглеждане от начинаещи градинари на закрито. Дебелите, восъчни листа на хойите задържат вода, помагайки на растението да остане хидратирано дори при рядко поливане. Тази прощаваща природа прави тези тропически красавици много по-лесни за грижа от по-жадните стайни растения, особено за начинаещи градинари, които се затрудняват да разберат графиците за поливане. За разлика от много популярни стайни растения, хойите „Krimson Queen“ не се нуждаят от често поливане, за да виреят, което ги прави идеални за хора, търсещи по-спокоен подход към грижата за растенията.

Как да се грижим за хоя „Кримсън Куин“ с ниска поддръжка

Склонни ли сте да поливате стайните си растения твърде често? Можете да се отървете от догадките, ако отглеждате хоя „Krimson Queen“. Разбирането на нуждите от поливане на това стайно растение прави грижата за него много по-лесна. Вместо да изисква често поливане, тази хоя предпочита суха почва между пиенето на вода. Оставянето на почвата да изсъхне напълно, преди да полеете отново, всъщност ще я поддържа здрава. Как да разберете кога почвата е все още твърде влажна за поливане? Просто пъхнете пръста си в почвата, проверете цвета на почвата (тъмната почва обикновено е влажна) или използвайте влагомер

Поливането не е единствената област, в която хоята „Krimson Queen“ улеснява градинарите на закрито. Светлината, почвата, температурата и влажността играят роля за процъфтяването на растението, но управлението им не е нито сложно, нито взискателно. Тази лесна за поддръжка хоя, подобно на повечето хои, се развива най-добре на ярка, непряка светлина, а не на пряка слънчева светлина, която може да изгори листата ѝ. Нуждае се от добре дренирана, проветрива почвена смес, 60% влажност (ако е възможно) и температурен диапазон между 15 и 29 градуса по Целзий (както в повечето домове). „Krimson Queen“ има влачещ се растеж, но не изисква пергола - освен ако не предпочитате външния вид. Спестете пари от допълнително градинско оборудване, като я засадите във висяща кошница или в саксия, поставена на рафт. Можете също така просто да оставите пипалата ѝ да се разпростират по стените на контейнера.