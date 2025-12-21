Проблем за Левски: Ненужните не искат да си ходят

Ръководството на Левски се изправи пред интересен проблем. Властимащите на "Герена" не могат да се освободят от трима ненужни футболисти. Това са Фабио Лима, Карлос Охене и Патрик Мислович, съобщават колегите от Gong.bg. Тримата не попадат в сметките на Хулио Веласкес, но поне засега отказват да си тръгнат от "Георги Аспарухов". Договорите и на тримата изтичат в края на сезона.

Фабио Лима, Карлос Охене и Патрик Мислович не искат да си ходят

Ръководството на Левски води преговори за разтрогването им през зимата, които към момента са без успех. Лима и Мислович се превърнаха в трансферни разочарования, докато Охене изпадна от състава през есента. От столичния гранд се надяват да намерят решение и да успеят да се освободят от ненужните играчи. Важно е също, че бразилецът и ганаецът заемат квоти за футболисти извън Европейския съюз, припомнят от Gong.bg.

Публична тайна е, че Фабио Лима е един от най-скъпоплатените футболисти в отбора, но по никакъв начин не оправдава високото си възнаграждение. Бразилецът има 17 мача през този сезон, като в част от тях беше ползван и като ляв бек. Той не успя да допринесе нито с гол, нито с асистенция. Мислович изигра девет двубоя, като нулите също властват в неговата лична статистика. Охене беше на терена в 13 срещи, в които успя да направи една асистенция.

