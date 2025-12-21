Проблем за Левски: Ненужните не искат да си ходят

Кабинетът подаде оставка:

Ръководството на Левски се изправи пред интересен проблем. Властимащите на "Герена" не могат да се освободят от трима ненужни футболисти. Това са Фабио Лима, Карлос Охене и Патрик Мислович, съобщават колегите от Gong.bg. Тримата не попадат в сметките на Хулио Веласкес, но поне засега отказват да си тръгнат от "Георги Аспарухов". Договорите и на тримата изтичат в края на сезона.

Ръководството на Левски води преговори за разтрогването им през зимата, които към момента са без успех. Лима и Мислович се превърнаха в трансферни разочарования, докато Охене изпадна от състава през есента. От столичния гранд се надяват да намерят решение и да успеят да се освободят от ненужните играчи. Важно е също, че бразилецът и ганаецът заемат квоти за футболисти извън Европейския съюз, припомнят от Gong.bg.

Публична тайна е, че Фабио Лима е един от най-скъпоплатените футболисти в отбора, но по никакъв начин не оправдава високото си възнаграждение. Бразилецът има 17 мача през този сезон, като в част от тях беше ползван и като ляв бек. Той не успя да допринесе нито с гол, нито с асистенция. Мислович изигра девет двубоя, като нулите също властват в неговата лична статистика. Охене беше на терена в 13 срещи, в които успя да направи една асистенция.

