Как да използвате оризова вода като естествен течен тор

Скорошно проучване показва, че когато се добави към градински растения като чушки, оризовата вода действа горе-долу като обикновен течен NPK тор. Осигурявайки на растенията здравословна доза хранителни вещества, разтворът може да помогне на чушките да изглеждат по-жизнерадостни, да развият повече пъпки и в крайна сметка да дадат повече плодове. Ако планирате да използвате измита или преварена оризова вода, просто изсипете течността в бутилка с пулверизатор и я използвайте, за да полеете основата на растенията си или да напръскате листата, ако изглеждат особено безжизнени. За ферментиралата оризова вода, първо я разредете с обикновена вода в съотношение 1:2 преди употреба.

Кухнята е съкровищница от неочаквани неща, които можете да използвате, за да подобрите градината си – започвайки с многобройните хранителни остатъци, които могат да се използват като тор, вместо да се озовават в кошчето. Чудесен пример за това е течността, останала след измиване или варене на ориз, известна като оризова вода. По-конкретно, често се казва, че тази течност помага на чушките да виреят и да произвеждат повече плодове.

Оризовата вода може да е отпадъчен продукт в кухнята, докато приготвяте вечеря, но в градината тя е ценен ресурс, който осигурява допълнителни хранителни вещества за вашите чушки. Малки количества азот, фосфор и калий се намират в това „течно злато“ и те играят важна роля, за да помогнат на растенията чушки да растат по-здрави, да развият по-силни корени и да станат по-устойчиви на болести.

Освен това, оризовата вода съдържа и много нишесте, сложен въглехидрат, който служи като храна за микроорганизмите в почвата. В крайна сметка този процес помага за усвояването на вода от растенията, тъй като микробите разрохкват почвата. Още по-хубаво е, че тъй като нишестето се разгражда в почвата, то може да бъде абсорбирано от корените на растенията, осигурявайки им още повече енергия за растежа им. Освен това, оризовата вода съдържа микроелементи като желязо, магнезий и калций, всички от които са полезни за жизнеността на растенията.

Видове оризова вода, която да използвате върху вашите чушки

Когато приготвяте ориз, обикновено измивате зърната, преди да ги сварите. Дори и да използвате различен метод на готвене, все пак трябва да изплакнете зърната, за да се отървете от излишното повърхностно нишесте, пестициди, мръсотия и други частици, които не бихте искали да попаднат в чинията ви. Резултатът е оризова вода, която изглежда мътна поради нишестето, отделено по време на изплакването. Тази измита оризова вода е първият вид оризова вода, която можете да използвате за поливане на растенията си.

Друг вариант е да използвате преварена оризова вода, която извлича допълнителни хранителни вещества от ориза. За да приготвите този вид оризова вода, сварете ориза (без сол или други подправки) в съотношение вода към ориз 2:0,5 чаши. След като заври и водата стане мътна, прецедете течността и я оставете да се охлади напълно, преди да я използвате за поливане на вашите чушки.

И накрая, третият вид оризова вода, която можете да използвате върху растенията, е ферментиралата версия. Можете да я приготвите, като добавите малко ориз в буркан с вода, покриете буркана и го оставите на тъмно място за една или две седмици. Тази ферментирала оризова вода ще има най-много полезни бактерии благодарение на процеса на ферментация, но и приготвянето ѝ отнема най-много време.

Как да използвате оризова вода като естествен течен тор

Въпреки че оризовата вода обикновено е лек естествен тор, избягвайте прекомерната употреба, тъй като може да бъде вредна. Веднъж месечно е добра отправна точка. Въпреки това, твърде много от нея може да доведе до излишък на нишесте в почвата, което може да привлече вредители, да насърчи растежа на нежелани бактерии или да причини гниене на корените, което в крайна сметка да увреди вашите чушки. Интересното е, че оризовата вода не само подобрява здравето и развитието на вашите чушки, но може да се използва и за естествено отблъскване на вредители от вашата градина - предимство, което е привлекателно за градинарите, търсещи по-естествени решения.