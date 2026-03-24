Старите градинари отглеждат невени само така

Невенът е чудесен за привличане на опрашители или за добавяне на забавни щрихи към ястията, тъй като е едни от най-добрите ядливи цветя, които трябва да засадите в градината си . Някои градинари дори го използват като естествено багрило. Други го отглеждат заедно с краставици в градината като компаньони . Не е трудно да се намерят основателни причини да включите тези весели цветове във вашето външно пространство, но някои производители се затрудняват с отглеждането на здрави растения. За тези, на които е трудно да накарат невена да вирее, преместването му в повдигнати лехи може да бъде решението.

Старите градинари наричат това красиво цвете "пазачът на градината"

Тези цветя са недървесни растения, които обикновено се отглеждат като едногодишни, но могат да растат като многогодишни. Цветовете им обикновено са жълти или оранжеви, но някои сортове са червени, бордо или бели. Има дори прекрасен сорт невен, наречен „Sunset Buff“ , който предлага цветно шоу в нюанси на розово. Цветовете растат на храстовидни, разклонени стъбла, които достигат до 60 см височина и ширина.

Повдигнатите лехи осигуряват добър дренаж за растежа на невена

Невените са известни още като саксийни невенчета, което би трябвало да даде представа за техните нужди от почва. Тези цветя се нуждаят от добър дренаж, така че ако имате уплътнена почва, където се събира вода, отглеждането им в повдигната леха може да помогне.

Тази алтернатива на отглеждането в земята гарантира, че водата няма да се задържа около корените на растенията, както и помага за усвояването на хранителни вещества. В съчетание с нуждата им от добре дренирана почва, невените се нуждаят и от субстрат, който е умерено богат на хранителни вещества за красиви цветове.

Ако дренажът не изглежда решение за подобряване на вашите слаби растения или те вече растат в повдигнати лехи, трябва да проверите отново другите изисквания на невена, за да се уверите, че не пропускат нито една от основните си нужди. Поставете ги на пълно слънце или полусянка при температури под 29 градуса по Целзий за най-добри резултати. Ако вашите растения растат в подходящите условия, но цъфтежът е спрял, отстранете прецъфтелите цветове и скоро ще видите нови пъпки, готови да се отворят.