Как правилно да подрежете чемшир

Чемширите са универсални, бавнорастящи, издръжливи вечнозелени храсти , които са надежден избор за много градински дизайни. Те могат да бъдат подрязани във формални живи плетове, оформени в причудливи топиари или оставени да растат свободно в естествено компактните си форми. Ако обичате да поддържате формата на чемширите си година след година, времето е от решаващо значение, за да защитите новите, нежни издънки, които се появяват през пролетта. Ето как да поддържате чемширите си здрави и във форма.

Искате ли да оформите или подрежете чемшир?

Подрязването на чемшир включва премахване само на външния слой на новите издънки на храста, за да се оформи растението, леко да се намали размерът му и да се подобри циркулацията на въздуха и светлината в центъра на храста. Подрязването използва сериозни разрези за премахване на мъртви или повредени клони, за да се подобри здравето на растението, както и драстично да се промени формата и размерът му. Здравият чемшир понася добре силна резитба; за най-добри резултати обаче отстранете само до една трета от височината на храста.

Инвазивни вредители по вашия чемшир, които могат да скапят градината ви

Най-доброто време за подрязване или резитба на вечнозелен храст е в средата до края на пролетта, след като се появят новите издънки. Избягвайте резитбата в късна есен или зима, когато чемширът няма да образува нови издънки, които да покрият оголените места.

Как да подрежете чемшир в естествена форма

Преди да започнете, уверете се, че остриетата на вашия тример за жив плет или ръчна ножица са остри. Почистете ги добре със спирт, преди да започнете, за да предотвратите предаването на болести. Ще ви трябват също гребло или метла и ръкавици. Аз обичам да използвам брезент или стар чаршаф под храстите, за да събирам окосената трева за по-лесно почистване.

Още: Как да подрежете чемшира през февруари

Огледайте храста. Използвайте гребло или метла, за да отстраните листата и отломките, попаднали в чемшира. След това обиколете храста и обърнете внимание на естествената му форма и контури, за да определите къде се нуждае от подрязване.

Още: Как да предпазите чемширите

Започнете подрязването. Първо отрежете най-дългите стърчащи клони. Стиснете няколко сантиметра навътре в храста, за да направите рязането. Това ще скрие отрязания ръб и ще отвори повърхността, за да позволи на въздух и светлина да проникнат в центъра на чемшира.

Движете се около храста. Продължавайте да се движите около храста, докато правите разрези, за да балансирате крайната форма. От време на време се отдръпвайте от чемшира, за да можете да видите формата на целия храст.

4 естествени начина да се справите с чемшировия молец и да спасите храстите

Премахване на окосената трева. Докато подрязвате, изчетквайте или изхвърляйте окосените треви, за да улесните подрязването. Ако чемширът ви е здрав, окосените треви могат да се добавят към купчината ви за компост.