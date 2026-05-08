Многогодишни билки, които се завръщат година след година

Билките са лесни за отглеждане в градински лехи или контейнери и нищо не е по-вкусно от пресни билки, отрязани от градината ви, за всички ваши любими домашно приготвени ястия. Но макар че винаги можете да засаждате едногодишни билки, като босилек, копър и кориандър, пропускате нещо, ако не отглеждате и многогодишни билки. Многогодишните билки се завръщат година след година, което ги прави разумна инвестиция във вашата градина . Много от тях имат и красиви цветове, които опрашителите обичат.

Както повечето едногодишни билки, многогодишните видове обикновено се нуждаят от пълно слънце, което е поне 6 часа пряка светлина на ден. Но много многогодишни билки ще понесат - или дори ще предпочетат - следобедна сянка през най-горещата част на лятото. Билките, които нямат нищо против малко следобедна сянка, включват дафинов лист, лук и повечето видове мента . Повечето билки не обичат да стоят влажни, затова ги оставете да изсъхнат между поливанията.

Пресен лук

Пресен лук има лек вкус на лук и красиви лилави цветове, които опрашителите обожават през пролетта. Сгъваемият му вид изглежда страхотно в лехи или саксии, а гладни животни като зайчетата са склонни да избягват острия му вкус. Отрежете листата за супи и салати или използвайте ядливите цветове като гарнитури.

Мента

От мента до ябълкови, портокалови и дори шоколадови бонбони , има много видове за отглеждане. Ментата може да бъде малко досадна, като расте агресивно и завладява останалата част от градината, така че я дръжте засадена в саксии, за да я контролирате. Използвайте я във всичко - от емблематичния джулеп до салати и ястия с паста.

Чесън и лук

Тази многогодишна билка има по-плоски листа от тези на лука и пресен лук и красиви бели цветове, които цъфтят в средата до края на лятото. Неговият мек чеснов вкус се използва по същия начин като лука, като се поръсва върху салати, картофи, супи и яхнии.

Риган

Риганът е почти невъзможно да се унищожи, защото не понася лоша почва и топлина. Подобно на ментата, той може да бъде агресивен, така че бъдете внимателни къде го засаждате или го държите в саксия, за да ограничите разпространението му.

Мащерка

Има много различни видове мащерка , включително пъстри, пълзящи или цитрусови сортове. Тя е вечнозелена в по-голямата част от Юга, което я прави привлекателно почвопокривно растение, осеяно с малки розови, лавандулови или бели пролетни цветя, които опрашителите обичат. Опитайте я в пай с гърне, картофи или кекс.

Лимонена вербена

Този дървесен широколистен храст със силен лимонов аромат може да достигне от 1,2 до 1,5 метра височина и ширина в топъл климат. Зимоустойчив е в Долен Юг, но го дръжте в саксия и го презимувайте в гаража, ако живеете в по-студен пояс. Лимонената върбинка може да се използва в песто, маринати, плодови салати или чайове.