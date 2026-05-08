Как да отглеждате маруля в саксия за пресни и лесни реколти

Голяма салата е лесният начин да приготвите вечеря през лятото, но купуването на безброй глави маруля от магазина за хранителни стоки става скъпо, особено когато отглеждането на собствена реколта у дома е практически сигурно. И макар че отглеждането на маруля може да ви напомни за дълги редове, подредени спретнато в идилична кухненска градина , можете да отглеждате и собствена маруля в контейнери.

Независимо дали имате малка тераса или почти незабележим балкон, един съд с ширина само 30 см е достатъчен, за да отгледате глава маруля, която може да се бере на всеки две седмици. Готови ли сте да започнете да запазвате рецепти за салати? Ето как точно да отглеждате маруля в съд у дома.

Можете ли да отглеждате маруля в контейнери?

Поради плитката си коренова система, марулята всъщност вирее в контейнери. Стига контейнерът да е с дълбочина поне 15 см и да е на място, което позволява почвата да остане влажна, марулята ще има достатъчно място да се вкорени и да расте.

Освен това, предимство на отглеждането на маруля в контейнери е, че можете лесно да ги държите далеч от елени, зайци и други гладни посетители на градината.

Изберете правилния контейнер или саксия

Въпреки че марулята има плитки корени, тя изисква място за разпростирането на самата глава маруля и листата ѝ. Ако засаждате по една глава маруля във всеки съд, саксия с ширина 30 см и дълбочина 15 см е идеална. Ако засаждате няколко глави маруля в един и същ съд, всяка от тях ще се нуждае от 30 см, за да има място да достигне зрял размер преди прибиране на реколтата.

Потърсете саксии или контейнери, изработени от материали като теракота, неръждаема стомана или дори дърво.

Как да засадите маруля в контейнер

Засаждането на маруля в контейнер е лесно и можете да започнете със сеитба на семена или с вземане на млади растения от местния разсадник.

Напълнете съд с богата, добре дренирана, рохкава почва. Добавете тор или компост.

Засадете млади растения маруля или посейте семена. Ако сеете семена, пригответе се да ги проредите, когато разсадът поникне. Ако започвате с растения, уверете се, че са на разстояние 30 см едно от друго или са засадени в собствени саксии.

Поставете саксията на пълно слънце. След като обаче настъпят най-горещите летни дни, уверете се, че има известна следобедна сянка.

Поддържайте почвата постоянно влажна. Не позволявайте почвата да изсъхне между поливанията.

Берете марулята на всеки две седмици, като ѝ позволите да порасне отново между реколтите.

Дали ще решите да отглеждате маруля от семена или да купите млади растения от местния разсадник, зависи от вашата готовност да посеете семената и да проредите разсада, ако е необходимо. Марулята е известна с това, че се отглежда лесно, а семената ѝ покълват в рамките на 10 дни. Марулята е готова за прибиране в рамките на два месеца, но ако започнете с растения от разсадник, често сте с един месец преднина.